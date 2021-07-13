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На Кубани возбудили дело из-за видео с избиением полицейского
На Кубани возбудили дело из-за видео с избиением полицейского - РИА Новости, 13.07.2021
На Кубани возбудили дело из-за видео с избиением полицейского
Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести возбудили в Краснодарском крае после видео, где бьют мужчину, которого называют пьяным полицейским за РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:28
2021-07-13T23:28
россия
гумвд
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести возбудили в Краснодарском крае после видео, где бьют мужчину, которого называют пьяным полицейским за рулем.В местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди на видео называют его "майором" и "оперуполномоченным", а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. На другом куске видео мужчина дает уже сидячему "полицейскому" оплеухи со словами "Бэтмен бухой за рулем".ГУМВД России по Краснодарскому краю начало из-за видео проверку. Затем ведомство сообщило о процессуальном решении."По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью дознавателю Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления" - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что "в ходе проведения служебной проверки на момент проведения акта медицинского освидетельствования установлено, что сотрудник был трезв".
https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html
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россия, гумвд, краснодар, краснодарский край, происшествия
На Кубани возбудили дело из-за видео с избиением полицейского
23:28 13.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Краснодарском крае возбудили дело после видео с избиением полицейского

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести возбудили в Краснодарском крае после видео, где бьют мужчину, которого называют пьяным полицейским за рулем.
В местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди на видео называют его "майором" и "оперуполномоченным", а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. На другом куске видео мужчина дает уже сидячему "полицейскому" оплеухи со словами "Бэтмен бухой за рулем".
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ГУМВД России по Краснодарскому краю начало из-за видео проверку. Затем ведомство сообщило о процессуальном решении.
"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью дознавателю Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления" - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что "в ходе проведения служебной проверки на момент проведения акта медицинского освидетельствования установлено, что сотрудник был трезв".
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