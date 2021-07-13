В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене
03:20 13.07.2021 (обновлено: 12:24 13.07.2021)
Разведка Венесуэлы задержала оппозиционера Гевару по обвинению в заговоре и измене
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.
"В этот понедельник, 12 июля, прокуратура запросила ордер на арест Фредди Гевары, который был задержан SEBIN (служба национальной разведки. — Прим. ред.) из-за его связи с экстремистскими и военизированными группами, имеющими отношения с правительством Колумбии. Для проведения этого расследования были назначены два прокурора национальной юрисдикции", — говорится в сообщении прокуратуры, которое опубликовал генпрокурор Тарек Уильям-Сааб.
Согласно тексту, Геваре будут предъявлены обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.
Фредди Гевара — вице-спикер Национальной ассамблеи в годы, когда ее возглавляла оппозиция, национальный координатор партии "Народная воля", сменивший на этом посту беглого Леопольдо Лопеса.
Партия "Народная воля" отказалась от участия в зимних парламентских выборах и не представлена в составе действующего созыва депутатов. Движение намерено принять участие и допущено к муниципальным и региональным выборам, запланированным на 21 ноября.