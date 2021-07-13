https://ria.ru/20210713/venesuela-1741016268.html

В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене

В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене - РИА Новости, 13.07.2021

В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене

Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:20

2021-07-13T03:20

2021-07-13T12:24

леопольдо лопес

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.Согласно тексту, Геваре будут предъявлены обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.Фредди Гевара — вице-спикер Национальной ассамблеи в годы, когда ее возглавляла оппозиция, национальный координатор партии "Народная воля", сменивший на этом посту беглого Леопольдо Лопеса.Партия "Народная воля" отказалась от участия в зимних парламентских выборах и не представлена в составе действующего созыва депутатов. Движение намерено принять участие и допущено к муниципальным и региональным выборам, запланированным на 21 ноября.

https://ria.ru/20210713/maduro-1741015251.html

венесуэла

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леопольдо лопес, венесуэла, в мире