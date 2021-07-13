Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/venesuela-1741016268.html
В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене
В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене - РИА Новости, 13.07.2021
В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене
Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:20
2021-07-13T12:24
леопольдо лопес
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104862/67/1048626781_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_72d7b031302c03f365d542d7d13f208c.jpg
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.Согласно тексту, Геваре будут предъявлены обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.Фредди Гевара — вице-спикер Национальной ассамблеи в годы, когда ее возглавляла оппозиция, национальный координатор партии "Народная воля", сменивший на этом посту беглого Леопольдо Лопеса.Партия "Народная воля" отказалась от участия в зимних парламентских выборах и не представлена в составе действующего созыва депутатов. Движение намерено принять участие и допущено к муниципальным и региональным выборам, запланированным на 21 ноября.
https://ria.ru/20210713/maduro-1741015251.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/104862/67/1048626781_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_3ff3a93651face95f2c73e663aa36aeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леопольдо лопес, венесуэла, в мире
В Венесуэле задержали оппозиционера по обвинению в заговоре и измене
03:20 13.07.2021 (обновлено: 12:24 13.07.2021)
 
© AFP 2021 / Juan BarretoБойцы Национальной гвардии Венесуэлы во время акции протеста в Каракасе
Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы во время акции протеста в Каракасе - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AFP 2021 / Juan Barreto

Разведка Венесуэлы задержала оппозиционера Гевару по обвинению в заговоре и измене

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила о задержании оппозиционера Фредди Гевары, которого обвиняют в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.

"В этот понедельник, 12 июля, прокуратура запросила ордер на арест Фредди Гевары, который был задержан SEBIN (служба национальной разведки. — Прим. ред.) из-за его связи с экстремистскими и военизированными группами, имеющими отношения с правительством Колумбии. Для проведения этого расследования были назначены два прокурора национальной юрисдикции", — говорится в сообщении прокуратуры, которое опубликовал генпрокурор Тарек Уильям-Сааб.

Согласно тексту, Геваре будут предъявлены обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.
Фредди Гевара — вице-спикер Национальной ассамблеи в годы, когда ее возглавляла оппозиция, национальный координатор партии "Народная воля", сменивший на этом посту беглого Леопольдо Лопеса.
Партия "Народная воля" отказалась от участия в зимних парламентских выборах и не представлена в составе действующего созыва депутатов. Движение намерено принять участие и допущено к муниципальным и региональным выборам, запланированным на 21 ноября.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
02:49
Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией
 
Леопольдо ЛопесВенесуэлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет
16:27Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
16:25В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
16:25Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
Лента новостейМолния