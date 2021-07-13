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Распространение коронавируса
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Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 13.07.2021
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:53
2021-07-13T12:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
лео бокерия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия."По темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем… К сожалению, на сегодняшний день как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне", - рассказал Бокерия на форуме "Здоровье нации".Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19. Для преломления же позиции ряда граждан, как добавил он, необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, лео бокерия, здоровье - общество, общество
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
11:53 13.07.2021 (обновлено: 12:00 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Лео Бокерия назвал безответственность причиной низких темпов вакцинации от COVID в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия.
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"По темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем… К сожалению, на сегодняшний день как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне", - рассказал Бокерия на форуме "Здоровье нации".
Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19. Для преломления же позиции ряда граждан, как добавил он, необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЛео БокерияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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