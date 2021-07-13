https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741055219.html
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 13.07.2021
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:53
2021-07-13T11:53
2021-07-13T12:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
лео бокерия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/39/1555053999_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_8fa9789f79262d95890e0ef84ac84f8a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия."По темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем… К сожалению, на сегодняшний день как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне", - рассказал Бокерия на форуме "Здоровье нации".Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19. Для преломления же позиции ряда граждан, как добавил он, необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740924994.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/39/1555053999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025f17b71f7d84f6dc9b7e985af44bb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, лео бокерия, здоровье - общество, общество
Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России
11:53 13.07.2021 (обновлено: 12:00 13.07.2021)
Лео Бокерия назвал безответственность причиной низких темпов вакцинации от COVID в России