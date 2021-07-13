https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741055219.html

Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России

Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 13.07.2021

Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации от коронавируса в России

Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:53

2021-07-13T11:53

2021-07-13T12:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

лео бокерия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия."По темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем… К сожалению, на сегодняшний день как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне", - рассказал Бокерия на форуме "Здоровье нации".Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19. Для преломления же позиции ряда граждан, как добавил он, необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740924994.html

россия

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, лео бокерия, здоровье - общество, общество