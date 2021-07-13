https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741079815.html
В ВОЗ рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
В ВОЗ рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
В ВОЗ рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
Люди не должны самостоятельно принимать решение о смешении разных вакцин от коронавируса, исследования в этом направлении еще продолжаются, заявил на брифинге... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:47
2021-07-13T13:47
2021-07-13T13:47
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
оксфордский университет
в мире
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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Люди не должны самостоятельно принимать решение о смешении разных вакцин от коронавируса, исследования в этом направлении еще продолжаются, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер."Клинические исследования, которые проводятся университетом Оксфорда, до сих пор идут, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneka и Pfizer. И в эти исследования включили также вакцины Moderna и Novovax. Предварительные данные говорят о том, что люди, которые получили первой дозой AstraZeneka, а затем второй дозой Pfizer, более подвержены легкой лихорадке и другим побочным эффектам средней тяжести, чем те, кто привился полностью AstraZeneka", - сказал он.По его словам, речь идет об исследовании, которое проводилось среди людей в возрасте старше 50 лет. Линдмайер также подчеркнул, что люди сами, без рекомендации врача, "не должны принимать решения о смешении разных вакцин".
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739173107.html
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вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, оксфордский университет, в мире
В ВОЗ рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
В ВОЗ заявили, что решение о смешении разных вакцин нельзя принимать самостоятельно