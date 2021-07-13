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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 13.07.2021
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:59
2021-07-13T09:59
2021-07-13T11:35
распространение коронавируса
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Региональным властям ведомство рекомендует принять меры, чтобы охватить прививками против гриппа не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта Федерации и как минимум 75 процентов людей из групп риска. При этом местные руководители должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса.Прививочную кампанию планируется начать осенью, информировать о ней население будут с 23 августа.В прошлом году от гриппа привились почти 30 процентов населения России.
РИА Новости
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
09:59 13.07.2021 (обновлено: 11:35 13.07.2021)
Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа не менее 60% населения