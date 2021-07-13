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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 13.07.2021

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа

Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:59

2021-07-13T09:59

2021-07-13T11:35

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Региональным властям ведомство рекомендует принять меры, чтобы охватить прививками против гриппа не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта Федерации и как минимум 75 процентов людей из групп риска. При этом местные руководители должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса.Прививочную кампанию планируется начать осенью, информировать о ней население будут с 23 августа.В прошлом году от гриппа привились почти 30 процентов населения России.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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