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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 13.07.2021
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:59
2021-07-13T11:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация
грипп
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Региональным властям ведомство рекомендует принять меры, чтобы охватить прививками против гриппа не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта Федерации и как минимум 75 процентов людей из групп риска. При этом местные руководители должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса.Прививочную кампанию планируется начать осенью, информировать о ней население будут с 23 августа.В прошлом году от гриппа привились почти 30 процентов населения России.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, грипп, общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа
09:59 13.07.2021 (обновлено: 11:35 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа не менее 60% населения

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Региональным властям ведомство рекомендует принять меры, чтобы охватить прививками против гриппа не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта Федерации и как минимум 75 процентов людей из групп риска.
При этом местные руководители должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса.
Прививочную кампанию планируется начать осенью, информировать о ней население будут с 23 августа.
В прошлом году от гриппа привились почти 30 процентов населения России.
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