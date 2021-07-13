https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741014685.html
В США заявили о риске развития редкого заболевания после прививки J&J
В США заявили о риске развития редкого заболевания после прививки J&J - РИА Новости, 13.07.2021
В США заявили о риске развития редкого заболевания после прививки J&J
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:28
2021-07-13T02:28
2021-07-13T02:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
johnson & johnson
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Об этом следует из отчета ведомства.Как говорится в обновленной версии документа, "в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре". Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки.Ранее компания Johnson & Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма "дельта". Согласно информации J&J, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев.В США одобрены для экстренного использования три вакцины от коронавируса, в их числе — препарат Johnson & Johnson.В апреле американские власти рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом. Некоторые из них впоследствии скончались. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов.
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731660989.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире
В США заявили о риске развития редкого заболевания после прививки J&J
02:28 13.07.2021 (обновлено: 02:55 13.07.2021)
Американский регулятор FDA предупредил о риске редкого заболевания после прививки вакциной J&J