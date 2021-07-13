https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741014075.html
J&J доложил регулятору США о случаях редкого заболевания после прививки
J&J доложил регулятору США о случаях редкого заболевания после прививки - РИА Новости, 13.07.2021
J&J доложил регулятору США о случаях редкого заболевания после прививки
Представители фармацевтической компании Johnson&Johnson обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:47
2021-07-13T01:47
2021-07-13T01:52
распространение коронавируса
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Представители фармацевтической компании Johnson&Johnson обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) случаи неврологического расстройства после вакцинации от COVID-19 препаратом компании.Johnson & Johnson подчеркнула, что вероятность возникновения побочных эффектов после прививки очень мала.Ранее компания заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма "дельта". Согласно данным, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев.В США одобрены для экстренного использования три вакцины от коронавируса, в их числе - вакцина препарат Johnson & Johnson.В апреле власти США рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за ряда случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом, несколько случаев завершились смертью пациенток. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/vaktsina-1740707019.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости.
Представители фармацевтической компании Johnson&Johnson
обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) случаи неврологического расстройства после вакцинации от COVID-19 препаратом компании.
"Мы обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и другими регулирующими органами редкие случаи неврологического расстройства, синдрома Гийена-Барре, которые были зарегистрированы после вакцины Janssen против COVID-19. Вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Johnson & Johnson подчеркнула, что вероятность возникновения побочных эффектов после прививки очень мала.
Ранее компания заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма "дельта". Согласно данным, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев.
В США
одобрены для экстренного использования три вакцины от коронавируса, в их числе - вакцина препарат Johnson & Johnson.
В апреле власти США рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за ряда случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом, несколько случаев завершились смертью пациенток. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов.