https://ria.ru/20210713/uvazhenie-1741016004.html

Антонов рассказал, что Россия требует от США

Антонов рассказал, что Россия требует от США - РИА Новости, 13.07.2021

Антонов рассказал, что Россия требует от США

Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, но для взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:18

2021-07-13T03:18

2021-07-13T10:51

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анатолий антонов

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, но для взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Посол выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его выступления опубликовала российская дипмиссия на своей странице в Facebook.Он добавил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания граждан обоих государств. Москва при этом готова к такой работе, продолжил дипломат."Опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют от них сотрудничества. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки", — сказал он.Антонов также выразил надежду, что "позитивный импульс", заданный после встречи на высшем уровне двух стран 16 июня, материализуется.

https://ria.ru/20210713/konflikt-1741015811.html

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вашингтон (город)

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россия, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире