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Антонов рассказал, что Россия требует от США
Антонов рассказал, что Россия требует от США - РИА Новости, 13.07.2021
Антонов рассказал, что Россия требует от США
Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, но для взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:18
2021-07-13T03:18
2021-07-13T10:51
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, но для взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Посол выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его выступления опубликовала российская дипмиссия на своей странице в Facebook.Он добавил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания граждан обоих государств. Москва при этом готова к такой работе, продолжил дипломат."Опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют от них сотрудничества. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки", — сказал он.Антонов также выразил надежду, что "позитивный импульс", заданный после встречи на высшем уровне двух стран 16 июня, материализуется.
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россия, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире
Антонов рассказал, что Россия требует от США
03:18 13.07.2021 (обновлено: 10:51 13.07.2021)
Посол России в США Антонов заявил, что Москва требует уважения от Вашингтона для сотрудничества
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Москва
не ждет услуг или помощи от Вашингтона
, но для взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил посол России в США Анатолий Антонов
.
Посол выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его выступления опубликовала российская дипмиссия на своей странице в Facebook
.
"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться", — подчеркнул Антонов.
Он добавил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания граждан обоих государств. Москва при этом готова к такой работе, продолжил дипломат.
"Опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют от них сотрудничества. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки", — сказал он.
Антонов также выразил надежду, что "позитивный импульс", заданный после встречи на высшем уровне двух стран 16 июня, материализуется.