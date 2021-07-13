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"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией
"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 13.07.2021
"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией
Избранный Киевом в 2014 году политический курс ошибочен, так как у украинцев больше общего с Россией, чем с Западом, написал профессор политологии... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:31
2021-07-13T17:31
россия
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Избранный Киевом в 2014 году политический курс ошибочен, так как у украинцев больше общего с Россией, чем с Западом, написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в The National Interest."В этом соревновании Россия имеет огромное преимущество перед Западом. Она сохраняет подавляющее культурное влияние на Украине благодаря многовековой общей истории, языку и религии", — объяснил он.По мнению специалиста, семь лет назад у киевского правительства был выбор пойти по пути мультикультурной или монокультурной Украины. Однако конфликт на востоке страны, а также рост националистических настроений подтолкнули Киев к решению "разорвать все отношения" с Россией, отметил автор.Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой рассуждает на схожую тему. В частности, он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией
16:31 13.07.2021 (обновлено: 17:31 13.07.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

NI: Россия имеет преимущество перед Западом в борьбе за Украину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл РИА Новости. Избранный Киевом в 2014 году политический курс ошибочен, так как у украинцев больше общего с Россией, чем с Западом, написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в The National Interest.
"В этом соревновании Россия имеет огромное преимущество перед Западом. Она сохраняет подавляющее культурное влияние на Украине благодаря многовековой общей истории, языку и религии", — объяснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
По мнению специалиста, семь лет назад у киевского правительства был выбор пойти по пути мультикультурной или монокультурной Украины. Однако конфликт на востоке страны, а также рост националистических настроений подтолкнули Киев к решению "разорвать все отношения" с Россией, отметил автор.
Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой рассуждает на схожую тему. В частности, он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 23:45
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