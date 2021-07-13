https://ria.ru/20210713/ukraina-1741113683.html

"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией

"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 13.07.2021

"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией

Избранный Киевом в 2014 году политический курс ошибочен, так как у украинцев больше общего с Россией, чем с Западом, написал профессор политологии... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:31

2021-07-13T16:31

2021-07-13T17:31

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Избранный Киевом в 2014 году политический курс ошибочен, так как у украинцев больше общего с Россией, чем с Западом, написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в The National Interest."В этом соревновании Россия имеет огромное преимущество перед Западом. Она сохраняет подавляющее культурное влияние на Украине благодаря многовековой общей истории, языку и религии", — объяснил он.По мнению специалиста, семь лет назад у киевского правительства был выбор пойти по пути мультикультурной или монокультурной Украины. Однако конфликт на востоке страны, а также рост националистических настроений подтолкнули Киев к решению "разорвать все отношения" с Россией, отметил автор.Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой рассуждает на схожую тему. В частности, он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

россия

украина

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россия, владимир путин, украина, в мире