https://ria.ru/20210713/ukraina-1741072475.html

Аксенов оценил попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию"

Аксенов оценил попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" - РИА Новости, 13.07.2021

Аксенов оценил попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию"

Попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал вне зависимости от того, кто за ними стоит, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, делясь... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:16

2021-07-13T13:16

2021-07-13T13:16

россия

сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал вне зависимости от того, кто за ними стоит, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, делясь своими впечатлениями от прочтения статьи президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки."Думаю, что десятки миллионов людей как в России, так и на Украине, согласятся с мыслями и доводами, изложенными в статье. С тем, что мы - один народ. Что стена, возникшая между Россией и Украиной, - это огромная трагедия. Что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Крымчане всегда были в этом убеждены. Как и в том, что попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал вне зависимости от того, кто стоит за такими попытками", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, убедительным подтверждением тому служит история."Мазепа надеялся на Швецию, Петлюра - на поляков, Бандера - на Гитлера и фашистскую Германию", - подчеркнул Аксенов.Глава республики отметил, что нынешняя киевская власть надеется на новых хозяев.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html

россия

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россия, сергей аксенов (политик), украина, в мире