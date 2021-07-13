Аксенов оценил попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию"
Аксенов заявил, что попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал вне зависимости от того, кто за ними стоит, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, делясь своими впечатлениями от прочтения статьи президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Российский президент, в частности, заявил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о России как "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки.
"Думаю, что десятки миллионов людей как в России, так и на Украине, согласятся с мыслями и доводами, изложенными в статье. С тем, что мы - один народ. Что стена, возникшая между Россией и Украиной, - это огромная трагедия. Что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Крымчане всегда были в этом убеждены. Как и в том, что попытки внешних сил превратить Украину в "анти-Россию" обречены на провал вне зависимости от того, кто стоит за такими попытками", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, убедительным подтверждением тому служит история.
"Мазепа надеялся на Швецию, Петлюра - на поляков, Бандера - на Гитлера и фашистскую Германию", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что нынешняя киевская власть надеется на новых хозяев.
"Но конец у всех предателей векового братства всегда один - позорный. Он очень ярко и лаконично описан великим Гоголем: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". Нет, не помогли. И не помогут. Не сомневаюсь, что и нынешний оккупационный режим, засевший в Киеве, тоже отправится на свалку истории", - подчеркнул Аксенов.