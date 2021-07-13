https://ria.ru/20210713/ukraina-1741055123.html

Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах

Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах - РИА Новости, 13.07.2021

Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах, который будет гарантировать равные права всем меньшинствам в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:53

2021-07-13T11:53

2021-07-13T14:05

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах, который будет гарантировать равные права всем меньшинствам в стране и защиту их традиций.Он объяснил различие между коренными народами и национальными меньшинствами, отметив, что права и тех, и других гарантируются конституцией Украины."Есть конституция Украины и там определено, что у нас есть национальные меньшинства, есть коренные народы. Но кроме слов это должно еще каким-то образом защищаться, воплощаться в жизнь… Мне не нравится само словосочетание "национальные меньшинства", еще до президентства я понимал, что оно само по себе звучит так, что человек ощущает себя неравноправным… Мы должны чувствовать себя равными. Есть много разных национальных общин, чем они отличаются от крымчаков и крымских татар, которые являются коренными народами в Украине? Тем, что просто у этой национальной общины вне границ Украины нет никакого государства. Вот и все", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".Он пояснил на примере, в чем различие между коренными народами и нацменьшинствами."Да у нас есть меньшинства, те же самые русские, румыны, евреи. Есть греческое меньшинство, а есть страна Греция, и там поддерживается развитие их традиций, их язык, их праздники. Это не значит, что они какие-то отдельные у нас в государстве. Нет, они граждане Украины, но мы их отличаем от крымских татар только тем, что у крымских татар нет государства, например, Крымский Татарстан, или какого-то другого. Его нет. Все это часть Украины, вот и все. А защищать их традиции, язык и религию мы должны одинаково, как коренные народы, так и национальные общины", - рассказал Зеленский.Он анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах, который будет гарантировать их права и защищать традиции. "Поэтому законопроект о национальных общинах также будет, но все мы являемся гражданами Украины и я считаю, что между нами нет никакой разницы. Чтобы люди чувствовали, что мы все ее граждане и между нами нет разницы, и защищают их традиции", - сказал Зеленский.Отвечая на критику со стороны РФ в связи с принятием Украиной законопроекта о коренных народах, президент ответил, что это внутреннее дело страны. "Не нравится это российской стороне? Ну им много вещей не нравится, поэтому есть конституция Украины, а не России, и законодательство именно украинское. Поэтому граждане Украины решают этот вопрос", - добавил Зеленский.Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

украина

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владимир зеленский, украина, в мире