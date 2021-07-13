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https://ria.ru/20210713/tury-1741108615.html
Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента - РИА Новости, 13.07.2021
Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:07
2021-07-13T16:12
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров Level.Travel."Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей. Это следствие совокупности сразу нескольких факторов - погодная ситуация в Крыму и Краснодарском крае, ужесточение мер по борьбе с коронавирусом и обязательная вакцинация, и, наконец, появление информации о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами", - рассказали в сервисе.В Level.Travel также заметили, что продажи туров в Египет, после объявления президента РФ в середине прошлой недели о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами, к текущему моменту замерли. "С высокой долей вероятности туристы ждут возможности купить туры с прямым перелетом в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - добавили в компании.Аналитики также сообщили, что продолжает расти спрос на турецкие курорты. "Что касается спроса на турецкие курорты, он продолжает плавно расти - за минувшие две недели вырос на 20%. При этом средний чек на туры в Турцию остается примерно на том же уровне - 109 тысяч рублей", - уточнили в сервисе.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210708/sochi-1740507051.html
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, новости - туризм, хургада, краснодарский край, в мире
Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:07 13.07.2021 (обновлено: 16:12 13.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна

Спрос на туры по России после открытия Египта и введения новых ограничений сократился на 23%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров Level.Travel.
"Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей. Это следствие совокупности сразу нескольких факторов - погодная ситуация в Крыму и Краснодарском крае, ужесточение мер по борьбе с коронавирусом и обязательная вакцинация, и, наконец, появление информации о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами", - рассказали в сервисе.
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В Level.Travel также заметили, что продажи туров в Египет, после объявления президента РФ в середине прошлой недели о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами, к текущему моменту замерли. "С высокой долей вероятности туристы ждут возможности купить туры с прямым перелетом в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - добавили в компании.
Аналитики также сообщили, что продолжает расти спрос на турецкие курорты. "Что касается спроса на турецкие курорты, он продолжает плавно расти - за минувшие две недели вырос на 20%. При этом средний чек на туры в Турцию остается примерно на том же уровне - 109 тысяч рублей", - уточнили в сервисе.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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