https://ria.ru/20210713/tury-1741108615.html

Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента

Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента - РИА Новости, 13.07.2021

Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента

Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:07

2021-07-13T16:07

2021-07-13T16:12

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров Level.Travel."Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей. Это следствие совокупности сразу нескольких факторов - погодная ситуация в Крыму и Краснодарском крае, ужесточение мер по борьбе с коронавирусом и обязательная вакцинация, и, наконец, появление информации о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами", - рассказали в сервисе.В Level.Travel также заметили, что продажи туров в Египет, после объявления президента РФ в середине прошлой недели о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами, к текущему моменту замерли. "С высокой долей вероятности туристы ждут возможности купить туры с прямым перелетом в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - добавили в компании.Аналитики также сообщили, что продолжает расти спрос на турецкие курорты. "Что касается спроса на турецкие курорты, он продолжает плавно расти - за минувшие две недели вырос на 20%. При этом средний чек на туры в Турцию остается примерно на том же уровне - 109 тысяч рублей", - уточнили в сервисе.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210708/sochi-1740507051.html

https://ria.ru/20210710/kuban-1740699236.html

россия

хургада

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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