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ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию

ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию - РИА Новости, 13.07.2021

ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию

ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" представили в ЦИК документы для регистрации списков, сказал журналистам член ЦИК Евгений... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:54

2021-07-13T19:54

2021-07-13T19:54

россия

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" представили в ЦИК документы для регистрации списков, сказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.Член ЦИК добавил, что "Гражданская платформа" планирует представить документы на этой неделе.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы в государственную думу, политика