https://ria.ru/20210713/tsik-1741150237.html
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию - РИА Новости, 13.07.2021
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" представили в ЦИК документы для регистрации списков, сказал журналистам член ЦИК Евгений... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:54
2021-07-13T19:54
2021-07-13T19:54
россия
выборы в государственную думу
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155642/60/1556426039_0:196:2332:1507_1920x0_80_0_0_d8a6f0c3490eea2c131ca73c6449f9a9.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" представили в ЦИК документы для регистрации списков, сказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.Член ЦИК добавил, что "Гражданская платформа" планирует представить документы на этой неделе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/60/1556426039_0:0:2044:1533_1920x0_80_0_0_ae07ce8347f5f3791da26884c76841f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы в государственную думу, политика
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры представили документы для регистрации списков