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Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты
Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты - РИА Новости, 13.07.2021
Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой" заявил о возможном росте цен на основные продукты питания. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:06
2021-07-13T09:43
союз потребителей
россия
петр шелищ
продукты
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой" заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.По его словам, осенью может подорожать "абсолютно все".По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.Что касается сезонных продуктов, то, по мнению главы Союза потребителей, они пока прибавляют в цене, но в скором времени должны подешеветь. Тем не менее, полагает Шелищ, эта тенденция будет "в коротком моменте", а год к году эти продукты "все равно будут дорожать".
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союз потребителей, россия, петр шелищ, продукты, экономика
Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты
03:06 13.07.2021 (обновлено: 09:43 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Председатель Союза потребителей Шелищ предупредил о росте цен на незаменимые продукты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой" заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.
По его словам, осенью может подорожать "абсолютно все".
"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — пояснил Шелищ.
По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.
Что касается сезонных продуктов, то, по мнению главы Союза потребителей, они пока прибавляют в цене, но в скором времени должны подешеветь. Тем не менее, полагает Шелищ, эта тенденция будет "в коротком моменте", а год к году эти продукты "все равно будут дорожать".
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Союз потребителейРоссияПетр ШелищПродуктыЭкономика
 
 
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