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Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты

Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты - РИА Новости, 13.07.2021

Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой" заявил о возможном росте цен на основные продукты питания. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:06

2021-07-13T03:06

2021-07-13T09:43

союз потребителей

россия

петр шелищ

продукты

экономика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с "Вечерней Москвой" заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.По его словам, осенью может подорожать "абсолютно все".По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.Что касается сезонных продуктов, то, по мнению главы Союза потребителей, они пока прибавляют в цене, но в скором времени должны подешеветь. Тем не менее, полагает Шелищ, эта тенденция будет "в коротком моменте", а год к году эти продукты "все равно будут дорожать".

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

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2021

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союз потребителей, россия, петр шелищ, продукты, экономика