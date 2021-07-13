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На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа
На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа - РИА Новости, 13.07.2021
На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа
Компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, заявил глава компании "Оператор... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:23
2021-07-13T18:25
россия
сергей макогон
северный поток — 2
дмитрий кулеба
энтони блинкен
балтийское море
газпром
мид украины
евросоюз
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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию "Лига.Бизнес"."Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — сказал он.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, некоторые европейские страны, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа. В последнее время в Киеве все чаще говорят о том, что рассчитывают получить компенсацию после завершения строительства "Северного потока — 2".Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин обсуждают меры, которые позволили бы предотвратить или смягчить "возможный ущерб" для Украины после введения газопровода в строй. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что официальных переговоров по этому поводу Киев не ведет.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. В соответствии с ним российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210707/ukraina-1740199137.html
https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html
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россия, сергей макогон, северный поток — 2, дмитрий кулеба, энтони блинкен, балтийское море, газпром, мид украины, евросоюз, der spiegel, киев, экономика
На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа
16:23 13.07.2021 (обновлено: 18:25 13.07.2021)
 
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"

Глава ГТС Украины Макогон потребовал 15-летнего контракта с Россией на транзит газа

Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию "Лига.Бизнес".
"Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — сказал он.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, некоторые европейские страны, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа. В последнее время в Киеве все чаще говорят о том, что рассчитывают получить компенсацию после завершения строительства "Северного потока — 2".
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин обсуждают меры, которые позволили бы предотвратить или смягчить "возможный ущерб" для Украины после введения газопровода в строй. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что официальных переговоров по этому поводу Киев не ведет.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. В соответствии с ним российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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РоссияСергей МакогонСеверный поток — 2Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенБалтийское мореГазпромМИД УкраиныЕвросоюзDer SpiegelКиевЭкономика
 
 
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