https://ria.ru/20210713/tranzit-1741111558.html

На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа

На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа - РИА Новости, 13.07.2021

На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа

Компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, заявил глава компании "Оператор... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:23

2021-07-13T16:23

2021-07-13T18:25

россия

сергей макогон

северный поток — 2

дмитрий кулеба

энтони блинкен

балтийское море

газпром

мид украины

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию "Лига.Бизнес"."Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", — сказал он.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, некоторые европейские страны, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа. В последнее время в Киеве все чаще говорят о том, что рассчитывают получить компенсацию после завершения строительства "Северного потока — 2".Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин обсуждают меры, которые позволили бы предотвратить или смягчить "возможный ущерб" для Украины после введения газопровода в строй. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что официальных переговоров по этому поводу Киев не ведет.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. В соответствии с ним российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210707/ukraina-1740199137.html

https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

россия

балтийское море

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей макогон, северный поток — 2, дмитрий кулеба, энтони блинкен, балтийское море, газпром, мид украины, евросоюз, der spiegel, киев, экономика