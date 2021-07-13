https://ria.ru/20210713/transport-1741113082.html
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом
Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:31
2021-07-13T16:31
2021-07-13T16:31
тверская область
россия
игорь руденя
михаил мишустин
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741112819_0:186:3042:1897_1920x0_80_0_0_a46799688c291ee7c21de94f309a1418.jpg
ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и предложил распространить это проект на другие регионы."Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин в ходе встречи во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения."Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.
https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741112819_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_36266ed65581c614a627c6170acd0999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь руденя, михаил мишустин, тверская область
ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости.
Премьер РФ Михаил Мишустин
дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область
, и предложил распространить это проект на другие регионы.
"Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин в ходе встречи во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей
.
Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения.
"Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.
Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.