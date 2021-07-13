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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210713/transport-1741113082.html
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом
Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:31
2021-07-13T16:31
тверская область
россия
игорь руденя
михаил мишустин
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и предложил распространить это проект на другие регионы."Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин в ходе встречи во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения."Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.
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россия, игорь руденя, михаил мишустин, тверская область

Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом

16:31 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения промышленного технопарка в Твери
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения промышленного технопарка в Твери - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и предложил распространить это проект на другие регионы.
"Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин в ходе встречи во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения.
"Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.
Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяМихаил МишустинТверская область
 
 
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