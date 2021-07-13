https://ria.ru/20210713/transport-1741113082.html

Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом

Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом - РИА Новости, 13.07.2021

Мишустин хочет применять в регионах тверской опыт управления транспортом

Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:31

2021-07-13T16:31

2021-07-13T16:31

тверская область

россия

игорь руденя

михаил мишустин

тверская область

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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку системе управления городским транспортом, которая была представлена ему в ходе поездки в Тверскую область, и предложил распространить это проект на другие регионы."Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин в ходе встречи во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения."Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.

https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html

россия

тверская область

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россия, игорь руденя, михаил мишустин, тверская область