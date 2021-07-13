https://ria.ru/20210713/transport-1741111312.html
Мишустин попробовал мобильное приложение транспорта Твери "Волга"
Мишустин попробовал мобильное приложение транспорта Твери "Волга" - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин попробовал мобильное приложение транспорта Твери "Волга"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попробовал, как работает мобильное приложение "Волга" для пассажиров общественного транспорта Твери и Калининского района, с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:23
2021-07-13T16:23
2021-07-13T16:23
тверская область
игорь руденя
михаил мишустин
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ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попробовал, как работает мобильное приложение "Волга" для пассажиров общественного транспорта Твери и Калининского района, с помощью которого можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку."Такие системы цифрового управления в первую очередь дают людям удобства. Это совершенно другое, комфортное состояние, когда человек элементарно находит с помощью мобильного приложения любой маршрут, использует это эффективно", - поделился впечатлениями глава правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя показал Мишустину мобильный телефон с установленным мобильным приложением и предложил самому убедиться, как легко им пользоваться. "Человек может выбрать себе маршрут и посмотреть, где находится его автобус", - заметил Руденя."Давайте посмотрим", - сказал премьер, решив сам попробовать построить маршрут. "Откуда мы поедем? На карте давайте смотреть. Вот отсюда", - сказал он губернатору и выбрал пунктом направления площадь Ленина. Он поинтересовался у главы региона, куда бы тот хотел поехать. "На проспект Кортыткова", - ответил Руденя. "Далеко. Это что у нас? Городская больница", - выбрал, глядя на карту, маршрут поближе Мишустин. Приложение отобразило расписание, все остановки и тарифы "Очень удобно", - похвалил глава правительства.
https://ria.ru/20210713/transport-1741110715.html
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игорь руденя, михаил мишустин
ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попробовал, как работает мобильное приложение "Волга" для пассажиров общественного транспорта Твери и Калининского района, с помощью которого можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку.
"Такие системы цифрового управления в первую очередь дают людям удобства. Это совершенно другое, комфортное состояние, когда человек элементарно находит с помощью мобильного приложения любой маршрут, использует это эффективно", - поделился впечатлениями глава правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
показал Мишустину мобильный телефон с установленным мобильным приложением и предложил самому убедиться, как легко им пользоваться. "Человек может выбрать себе маршрут и посмотреть, где находится его автобус", - заметил Руденя.
"Давайте посмотрим", - сказал премьер, решив сам попробовать построить маршрут. "Откуда мы поедем? На карте давайте смотреть. Вот отсюда", - сказал он губернатору и выбрал пунктом направления площадь Ленина. Он поинтересовался у главы региона, куда бы тот хотел поехать. "На проспект Кортыткова", - ответил Руденя. "Далеко. Это что у нас? Городская больница", - выбрал, глядя на карту, маршрут поближе Мишустин. Приложение отобразило расписание, все остановки и тарифы "Очень удобно", - похвалил глава правительства.