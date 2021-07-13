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Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте
Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:19
2021-07-13T16:19
2021-07-13T16:19
тверская область
михаил мишустин
тверская область
технологии
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, ознакомившись с новой моделью пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах "Транспорт Верхневолжья"."Спасибо вам за этот проект, я уверен, что его масштабирование в масштабах страны очень важно. Мы делаем такие заделы, и, мне кажется, тверской опыт был бы очень интересен для всех городов нашей страны", - сказал премьер.Мишустин заметил, что анализ сбора данных с цифровой платформы управления транспортом впоследствии диктует, что необходимо производить, закупать и что необходимо сделать, чтобы пассажирам транспорта было наиболее удобно им пользоваться. "На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом", - сказал Мишустин.Используемая в Твери цифровая платформа позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика. Помимо этого премьеру представили возможности открытой платежной системы, которая позволила уйти от местных закрытых платежных решений - сейчас проезд можно оплатить наличными, транспортной картой, QR-кодом, банковской картой любого банка.Мишустину доложили, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации удалось повысить безопасность движения. После запуска транспортной реформы были полностью ликвидированы "серые" перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в 7 раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%. Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67% и на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона довольны изменениями в транспортной сфере.По словам главы правительства, легализация "серых" перевозчиков стала лишь следствием внедрения этой системы. "А произошла в первую очередь оптимизация маршрутов, удобства для людей, понятные расписания. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда вы точно абсолютно распределяете ресурс, доступный для человека, наиболее удобным способом. Эта платформа позволяет и городу нормально заработать свои налоги, которые положены, и людям получить удобные маршруты, и использовать наиболее эффективный транспорт, и сэкономить издержки", - сказал Мишустин. Он добавил, что на сэкономленные деньги можно заказать новые виды электробусов, трамваев, троллейбусов.Мишустину также доложили, что следующим этапом развития транспортной системы Тверского региона должно стать возобновление трамвайного движения в Твери. Сейчас министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы восстановить работу 2 исторически важных трамвайных маршрутов - номер 5, номер 11 - уже с 2023 года. В свою очередь премьер-министр сообщил, что правительство работает над тем, чтобы "сбить финансовую модель". "Я знаю, что вы над этим работаете, я думаю, что с привлечением институтов развития мы подумаем, каким образом этот проект двигать", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html
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михаил мишустин, тверская область, технологии
ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, ознакомившись с новой моделью пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах "Транспорт Верхневолжья".
"Спасибо вам за этот проект, я уверен, что его масштабирование в масштабах страны очень важно. Мы делаем такие заделы, и, мне кажется, тверской опыт был бы очень интересен для всех городов нашей страны", - сказал премьер.
Мишустин заметил, что анализ сбора данных с цифровой платформы управления транспортом впоследствии диктует, что необходимо производить, закупать и что необходимо сделать, чтобы пассажирам транспорта было наиболее удобно им пользоваться. "На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом", - сказал Мишустин.
Используемая в Твери цифровая платформа позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика. Помимо этого премьеру представили возможности открытой платежной системы, которая позволила уйти от местных закрытых платежных решений - сейчас проезд можно оплатить наличными, транспортной картой, QR-кодом, банковской картой любого банка.
Мишустину доложили, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации удалось повысить безопасность движения. После запуска транспортной реформы были полностью ликвидированы "серые" перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в 7 раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%. Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67% и на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона довольны изменениями в транспортной сфере.
По словам главы правительства, легализация "серых" перевозчиков стала лишь следствием внедрения этой системы. "А произошла в первую очередь оптимизация маршрутов, удобства для людей, понятные расписания. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда вы точно абсолютно распределяете ресурс, доступный для человека, наиболее удобным способом. Эта платформа позволяет и городу нормально заработать свои налоги, которые положены, и людям получить удобные маршруты, и использовать наиболее эффективный транспорт, и сэкономить издержки", - сказал Мишустин. Он добавил, что на сэкономленные деньги можно заказать новые виды электробусов, трамваев, троллейбусов.
Мишустину также доложили, что следующим этапом развития транспортной системы Тверского региона должно стать возобновление трамвайного движения в Твери. Сейчас министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы восстановить работу 2 исторически важных трамвайных маршрутов - номер 5, номер 11 - уже с 2023 года. В свою очередь премьер-министр сообщил, что правительство работает над тем, чтобы "сбить финансовую модель". "Я знаю, что вы над этим работаете, я думаю, что с привлечением институтов развития мы подумаем, каким образом этот проект двигать", - отметил Мишустин.