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Тверская область
https://ria.ru/20210713/transport-1741110715.html
Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте
Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:19
2021-07-13T16:19
тверская область
михаил мишустин
тверская область
технологии
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, ознакомившись с новой моделью пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах "Транспорт Верхневолжья"."Спасибо вам за этот проект, я уверен, что его масштабирование в масштабах страны очень важно. Мы делаем такие заделы, и, мне кажется, тверской опыт был бы очень интересен для всех городов нашей страны", - сказал премьер.Мишустин заметил, что анализ сбора данных с цифровой платформы управления транспортом впоследствии диктует, что необходимо производить, закупать и что необходимо сделать, чтобы пассажирам транспорта было наиболее удобно им пользоваться. "На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом", - сказал Мишустин.Используемая в Твери цифровая платформа позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика. Помимо этого премьеру представили возможности открытой платежной системы, которая позволила уйти от местных закрытых платежных решений - сейчас проезд можно оплатить наличными, транспортной картой, QR-кодом, банковской картой любого банка.Мишустину доложили, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации удалось повысить безопасность движения. После запуска транспортной реформы были полностью ликвидированы "серые" перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в 7 раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%. Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67% и на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона довольны изменениями в транспортной сфере.По словам главы правительства, легализация "серых" перевозчиков стала лишь следствием внедрения этой системы. "А произошла в первую очередь оптимизация маршрутов, удобства для людей, понятные расписания. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда вы точно абсолютно распределяете ресурс, доступный для человека, наиболее удобным способом. Эта платформа позволяет и городу нормально заработать свои налоги, которые положены, и людям получить удобные маршруты, и использовать наиболее эффективный транспорт, и сэкономить издержки", - сказал Мишустин. Он добавил, что на сэкономленные деньги можно заказать новые виды электробусов, трамваев, троллейбусов.Мишустину также доложили, что следующим этапом развития транспортной системы Тверского региона должно стать возобновление трамвайного движения в Твери. Сейчас министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы восстановить работу 2 исторически важных трамвайных маршрутов - номер 5, номер 11 - уже с 2023 года. В свою очередь премьер-министр сообщил, что правительство работает над тем, чтобы "сбить финансовую модель". "Я знаю, что вы над этим работаете, я думаю, что с привлечением институтов развития мы подумаем, каким образом этот проект двигать", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html
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михаил мишустин, тверская область, технологии

Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте

16:19 13.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, ознакомившись с новой моделью пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах "Транспорт Верхневолжья".
"Спасибо вам за этот проект, я уверен, что его масштабирование в масштабах страны очень важно. Мы делаем такие заделы, и, мне кажется, тверской опыт был бы очень интересен для всех городов нашей страны", - сказал премьер.
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Мишустин заметил, что анализ сбора данных с цифровой платформы управления транспортом впоследствии диктует, что необходимо производить, закупать и что необходимо сделать, чтобы пассажирам транспорта было наиболее удобно им пользоваться. "На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом", - сказал Мишустин.
Используемая в Твери цифровая платформа позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика. Помимо этого премьеру представили возможности открытой платежной системы, которая позволила уйти от местных закрытых платежных решений - сейчас проезд можно оплатить наличными, транспортной картой, QR-кодом, банковской картой любого банка.
Мишустину доложили, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации удалось повысить безопасность движения. После запуска транспортной реформы были полностью ликвидированы "серые" перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в 7 раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%. Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67% и на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона довольны изменениями в транспортной сфере.
По словам главы правительства, легализация "серых" перевозчиков стала лишь следствием внедрения этой системы. "А произошла в первую очередь оптимизация маршрутов, удобства для людей, понятные расписания. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда вы точно абсолютно распределяете ресурс, доступный для человека, наиболее удобным способом. Эта платформа позволяет и городу нормально заработать свои налоги, которые положены, и людям получить удобные маршруты, и использовать наиболее эффективный транспорт, и сэкономить издержки", - сказал Мишустин. Он добавил, что на сэкономленные деньги можно заказать новые виды электробусов, трамваев, троллейбусов.
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Мишустину также доложили, что следующим этапом развития транспортной системы Тверского региона должно стать возобновление трамвайного движения в Твери. Сейчас министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы восстановить работу 2 исторически важных трамвайных маршрутов - номер 5, номер 11 - уже с 2023 года. В свою очередь премьер-министр сообщил, что правительство работает над тем, чтобы "сбить финансовую модель". "Я знаю, что вы над этим работаете, я думаю, что с привлечением институтов развития мы подумаем, каким образом этот проект двигать", - отметил Мишустин.
 
Тверская областьМихаил МишустинТверская областьТехнологии
 
 
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