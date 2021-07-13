https://ria.ru/20210713/transport-1741110715.html

Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте

Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте - РИА Новости, 13.07.2021

Мишустин: надо распространить проект цифровой платформы на транспорте

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:19

2021-07-13T16:19

2021-07-13T16:19

тверская область

михаил мишустин

тверская область

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740595003_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_2c621df5836e0eed7fd0e1ed3623cb26.jpg

ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым масштабировать по стране проект использования цифровой платформы на транспорте. Такое мнение он высказал, ознакомившись с новой моделью пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах "Транспорт Верхневолжья"."Спасибо вам за этот проект, я уверен, что его масштабирование в масштабах страны очень важно. Мы делаем такие заделы, и, мне кажется, тверской опыт был бы очень интересен для всех городов нашей страны", - сказал премьер.Мишустин заметил, что анализ сбора данных с цифровой платформы управления транспортом впоследствии диктует, что необходимо производить, закупать и что необходимо сделать, чтобы пассажирам транспорта было наиболее удобно им пользоваться. "На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом", - сказал Мишустин.Используемая в Твери цифровая платформа позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика. Помимо этого премьеру представили возможности открытой платежной системы, которая позволила уйти от местных закрытых платежных решений - сейчас проезд можно оплатить наличными, транспортной картой, QR-кодом, банковской картой любого банка.Мишустину доложили, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации удалось повысить безопасность движения. После запуска транспортной реформы были полностью ликвидированы "серые" перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в 7 раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%. Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67% и на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона довольны изменениями в транспортной сфере.По словам главы правительства, легализация "серых" перевозчиков стала лишь следствием внедрения этой системы. "А произошла в первую очередь оптимизация маршрутов, удобства для людей, понятные расписания. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда вы точно абсолютно распределяете ресурс, доступный для человека, наиболее удобным способом. Эта платформа позволяет и городу нормально заработать свои налоги, которые положены, и людям получить удобные маршруты, и использовать наиболее эффективный транспорт, и сэкономить издержки", - сказал Мишустин. Он добавил, что на сэкономленные деньги можно заказать новые виды электробусов, трамваев, троллейбусов.Мишустину также доложили, что следующим этапом развития транспортной системы Тверского региона должно стать возобновление трамвайного движения в Твери. Сейчас министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы восстановить работу 2 исторически важных трамвайных маршрутов - номер 5, номер 11 - уже с 2023 года. В свою очередь премьер-министр сообщил, что правительство работает над тем, чтобы "сбить финансовую модель". "Я знаю, что вы над этим работаете, я думаю, что с привлечением институтов развития мы подумаем, каким образом этот проект двигать", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html

https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, тверская область, технологии