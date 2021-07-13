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Толстой ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России
Толстой ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России - РИА Новости, 13.07.2021
Толстой ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России
Уважение частной и семейной жизни в России уже обеспечено в полной мере, заявил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя рекомендации... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:13
2021-07-13T18:13
2021-07-13T18:47
петр толстой
госдума рф
европейский суд по правам человека
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уважение частной и семейной жизни в России уже обеспечено в полной мере, заявил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя рекомендации Европейского суда по правам человека в адрес РФ признать однополые браки.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что Конституция РФ поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны."Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и уж тем более с российским законодательством", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Он отметил, что ни из Конституции РФ, ни из принятых на себя страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола."ЕСПЧ постановил, что мы должны обеспечить уважение частной и семейной жизни. Ну, так они в России обеспечены в полной мере. Только семья - это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе. Так что рано радуетесь, дамы, господа и остальные – неопределившиеся, уж не знаю, как вас теперь называют в авиакомпании "Люфтганзе". Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут. Подобные исключительно политизированные решения ЕСПЧ нам не указ", - написал Толстой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/dzhigurda-1601992752.html
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петр толстой, госдума рф, европейский суд по правам человека, россия
Толстой ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России
18:13 13.07.2021 (обновлено: 18:47 13.07.2021)
Петр Толстой заявил, что в России в полной мере обеспечено уважение частной и семейной жизни
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Уважение частной и семейной жизни в России
уже обеспечено в полной мере, заявил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой
, комментируя рекомендации Европейского суда по правам человека
в адрес РФ признать однополые браки.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что Конституция РФ поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
"Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и уж тем более с российским законодательством", - написал Толстой в своем Telegram
-канале.
Он отметил, что ни из Конституции РФ, ни из принятых на себя страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола.
"ЕСПЧ постановил, что мы должны обеспечить уважение частной и семейной жизни. Ну, так они в России обеспечены в полной мере. Только семья - это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе. Так что рано радуетесь, дамы, господа и остальные – неопределившиеся, уж не знаю, как вас теперь называют в авиакомпании "Люфтганзе". Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут. Подобные исключительно политизированные решения ЕСПЧ нам не указ", - написал Толстой.