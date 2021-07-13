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Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях" - РИА Новости, 13.07.2021
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:56
2021-07-13T14:56
россия
петр толстой
госдума рф
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях".Ранее в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки у метро "Кузьминки", на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.Также он добавил, что спокойствие и благополучие москвичей должны быть в приоритете.
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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видео, россия, петр толстой, госдума рф, москва, общество, происшествия
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях".
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Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
14:56 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал трудовых мигрантов помнить, что они "в гостях"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях".
Ранее в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки у метро "Кузьминки", на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

"Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся, но хочу напомнить участникам этого безобразия: вы – в гостях, будьте добры, соблюдайте российские законы и традиции, драки и поножовщина у нас не приняты и караются законом", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что спокойствие и благополучие москвичей должны быть в приоритете.
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФМоскваОбществоПроисшествия
 
 
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