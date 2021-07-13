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Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях" - РИА Новости, 13.07.2021
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:56
2021-07-13T14:56
2021-07-13T14:56
россия
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москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях".Ранее в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки у метро "Кузьминки", на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.Также он добавил, что спокойствие и благополучие москвичей должны быть в приоритете.
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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-07-13T14:56
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Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
Вице-спикер Госдумы Толстой призвал трудовых мигрантов помнить, что они "в гостях"