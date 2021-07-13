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Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"

Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях" - РИА Новости, 13.07.2021

Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:56

2021-07-13T14:56

2021-07-13T14:56

россия

петр толстой

госдума рф

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя массовую драку мигрантов, призвал приезжающих на заработки в Россию соблюдать закон и помнить, что они "в гостях".Ранее в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки у метро "Кузьминки", на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности.Также он добавил, что спокойствие и благополучие москвичей должны быть в приоритете.

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Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. 2021-07-13T14:56 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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