https://ria.ru/20210713/tinkoff-1741080256.html
В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой
В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 13.07.2021
В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" сообщают о трудностях в работе мобильного приложения, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:50
2021-07-13T13:50
2021-07-13T13:50
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" сообщают о трудностях в работе мобильного приложения, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", - высвечивается сообщение при попытке зайти в личный кабинет.При этом у клиентов, которым удалось войти в систему, отображаются вчерашние балансы у карт.По данным Downdetector, сбой произошел около 12.55 по московскому времени: 58% пользователей мобильного приложения жалуются на проблемы со входом в систему, 23% - на сбой всех сервисов, еще 19% - на невозможность перевести деньги. К 13.28 мск уже было более 860 сообщений о сбое.Это второй сбой у "Тинькофф" с начала месяца - предыдущий был зафиксирован 8 июля. Тогда в группе сообщили РИА Новости, что менее 0,1% клиентов столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тинькофф. кредитные системы, технологии, общество
В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой
Сайт Downdetector сообщил о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Клиенты "Тинькофф"
сообщают о трудностях в работе мобильного приложения, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", - высвечивается сообщение при попытке зайти в личный кабинет.
При этом у клиентов, которым удалось войти в систему, отображаются вчерашние балансы у карт.
По данным Downdetector, сбой произошел около 12.55 по московскому времени: 58% пользователей мобильного приложения жалуются на проблемы со входом в систему, 23% - на сбой всех сервисов, еще 19% - на невозможность перевести деньги. К 13.28 мск уже было более 860 сообщений о сбое.
Это второй сбой у "Тинькофф" с начала месяца - предыдущий был зафиксирован 8 июля. Тогда в группе сообщили РИА Новости, что менее 0,1% клиентов столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения.