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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/teatr-1741043814.html
Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы
Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы - РИА Новости, 13.07.2021
Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы
Фестиваль премьер театра "Практика" пройдет с 13 июля по 1 августа в Музее Москвы. Он станет первым совместным мероприятием музея и театра, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:50
2021-07-13T18:55
культура
театр
новости культуры
марина брусникина
михаил дурненков
практика (театр)
юрий квятковский
музей москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фестиваль премьер театра "Практика" пройдет с 13 июля по 1 августа в Музее Москвы. Он станет первым совместным мероприятием музея и театра, сообщили в пресс-службе проекта.Открывает фестиваль премьер театра "Практика" в Музее Москвы спектакль "ЧПР" режиссеров Юрия Квятковского и Анастасии Великородной, который пройдет 13 и 14 июля в обновленном пространстве Аудитория (Лекторий).Во время пандемии взгляды режиссеров оказались обращены на существование человека в неустойчивой и изменчивой реальности. В новом спектакле видны попытки уловить и осмыслить происходящие перемены, а также выявить неизменные процессы и социальные изменения.Режиссеры Квятковский и Великородная вместе с драматургом Михаилом Дурненковым и с самым молодым актерским поколением брусникинцев рассказывают о Четвертой промышленной революции средствами документального и пластического театра. Это попытка изучения глобального события, меняющего реальность и непосредственно влияющего на жизнь.Актеры интервьюировали людей, чьи профессии сегодня исчезают, а также разговаривали с представителями новых, только что появившихся специальностей. События промышленной революции - последние научные открытия, мощный скачок в развитии цифровых технологий - коренным образом трансформировали быт, досуг, образ мышления, человеческую коммуникацию и сферу труда. Профессии телеграфистки или суфлера уходят в прошлое, а запросы современного мира порождают такие новые специальности, как тренер творческих состояний и дегустатор собачьего корма.Монологи в спектакле – это судьбы конкретных людей и одновременно слепок с преображающейся, меняющей свои очертания и формы реальности. Так молодое поколение, создавая документальный спектакль, протягивает нити между музейным прошлым и скорым будущим, погружаясь в окружающую действительность и находя своих персонажей среди современников.Во время Фестиваля премьер театра "Практика" в Музее Москвы будут представлены пять спектаклей, премьеры которых состоялись в 2020-2021 годах. Это "В кольцах" и "Поле" в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной, "Созвездия" Александра Алябьева, Lorem Ipsum кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и первые публичные показы "ЧПР" Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.
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театр, новости культуры, марина брусникина, михаил дурненков , практика (театр), юрий квятковский , музей москвы
Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы
18:50 13.07.2021 (обновлено: 18:55 13.07.2021)
 
© Фото : театр "Практика"Сцена из спектакля "Lorem Ipsum" театра "Практика"
Сцена из спектакля Lorem Ipsum театра Практика - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : театр "Практика"

Фестиваль премьер театра "Практика" открылся в Музее Москвы

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фестиваль премьер театра "Практика" пройдет с 13 июля по 1 августа в Музее Москвы. Он станет первым совместным мероприятием музея и театра, сообщили в пресс-службе проекта.
Открывает фестиваль премьер театра "Практика" в Музее Москвы спектакль "ЧПР" режиссеров Юрия Квятковского и Анастасии Великородной, который пройдет 13 и 14 июля в обновленном пространстве Аудитория (Лекторий).
Во время пандемии взгляды режиссеров оказались обращены на существование человека в неустойчивой и изменчивой реальности. В новом спектакле видны попытки уловить и осмыслить происходящие перемены, а также выявить неизменные процессы и социальные изменения.
Режиссеры Квятковский и Великородная вместе с драматургом Михаилом Дурненковым и с самым молодым актерским поколением брусникинцев рассказывают о Четвертой промышленной революции средствами документального и пластического театра. Это попытка изучения глобального события, меняющего реальность и непосредственно влияющего на жизнь.
Актеры интервьюировали людей, чьи профессии сегодня исчезают, а также разговаривали с представителями новых, только что появившихся специальностей. События промышленной революции - последние научные открытия, мощный скачок в развитии цифровых технологий - коренным образом трансформировали быт, досуг, образ мышления, человеческую коммуникацию и сферу труда. Профессии телеграфистки или суфлера уходят в прошлое, а запросы современного мира порождают такие новые специальности, как тренер творческих состояний и дегустатор собачьего корма.
© Фото : театр "Практика"Сцена из спектакля "ЧПР" театра "Практика"
Сцена из спектакля ЧПР театра Практика - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : театр "Практика"
Сцена из спектакля "ЧПР" театра "Практика"
Монологи в спектакле – это судьбы конкретных людей и одновременно слепок с преображающейся, меняющей свои очертания и формы реальности. Так молодое поколение, создавая документальный спектакль, протягивает нити между музейным прошлым и скорым будущим, погружаясь в окружающую действительность и находя своих персонажей среди современников.
© Фото : театр "Практика"Сцена из спектакля "В кольцах" театра "Практика"
Сцена из спектакля В кольцах театра Практика
1 из 3
Сцена из спектакля "В кольцах" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
© Фото : театр "Практика"Сцена из спектакля "Поле" театра "Практика"
Сцена из спектакля Поле театра Практика
2 из 3
Сцена из спектакля "Поле" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
© Фото : театр "Практика"Сцена из спектакля "Созвездия" театра "Практика"
Сцена из спектакля Созвездия театра Практика
3 из 3
Сцена из спектакля "Созвездия" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
1 из 3
Сцена из спектакля "В кольцах" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
2 из 3
Сцена из спектакля "Поле" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
3 из 3
Сцена из спектакля "Созвездия" театра "Практика"
© Фото : театр "Практика"
Во время Фестиваля премьер театра "Практика" в Музее Москвы будут представлены пять спектаклей, премьеры которых состоялись в 2020-2021 годах. Это "В кольцах" и "Поле" в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной, "Созвездия" Александра Алябьева, Lorem Ipsum кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и первые публичные показы "ЧПР" Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.
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КультураТеатрНовости культурыМарина БрусникинаМихаил ДурненковПрактика (театр)Юрий КвятковскийМузей Москвы
 
 
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