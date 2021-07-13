https://ria.ru/20210713/teatr-1741043814.html

Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы

Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы - РИА Новости, 13.07.2021

Фестиваль премьер театра "Практика" начался в Музее Москвы

Фестиваль премьер театра "Практика" пройдет с 13 июля по 1 августа в Музее Москвы. Он станет первым совместным мероприятием музея и театра, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:50

2021-07-13T18:50

2021-07-13T18:55

культура

театр

новости культуры

марина брусникина

михаил дурненков

практика (театр)

юрий квятковский

музей москвы

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фестиваль премьер театра "Практика" пройдет с 13 июля по 1 августа в Музее Москвы. Он станет первым совместным мероприятием музея и театра, сообщили в пресс-службе проекта.Открывает фестиваль премьер театра "Практика" в Музее Москвы спектакль "ЧПР" режиссеров Юрия Квятковского и Анастасии Великородной, который пройдет 13 и 14 июля в обновленном пространстве Аудитория (Лекторий).Во время пандемии взгляды режиссеров оказались обращены на существование человека в неустойчивой и изменчивой реальности. В новом спектакле видны попытки уловить и осмыслить происходящие перемены, а также выявить неизменные процессы и социальные изменения.Режиссеры Квятковский и Великородная вместе с драматургом Михаилом Дурненковым и с самым молодым актерским поколением брусникинцев рассказывают о Четвертой промышленной революции средствами документального и пластического театра. Это попытка изучения глобального события, меняющего реальность и непосредственно влияющего на жизнь.Актеры интервьюировали людей, чьи профессии сегодня исчезают, а также разговаривали с представителями новых, только что появившихся специальностей. События промышленной революции - последние научные открытия, мощный скачок в развитии цифровых технологий - коренным образом трансформировали быт, досуг, образ мышления, человеческую коммуникацию и сферу труда. Профессии телеграфистки или суфлера уходят в прошлое, а запросы современного мира порождают такие новые специальности, как тренер творческих состояний и дегустатор собачьего корма.Монологи в спектакле – это судьбы конкретных людей и одновременно слепок с преображающейся, меняющей свои очертания и формы реальности. Так молодое поколение, создавая документальный спектакль, протягивает нити между музейным прошлым и скорым будущим, погружаясь в окружающую действительность и находя своих персонажей среди современников.Во время Фестиваля премьер театра "Практика" в Музее Москвы будут представлены пять спектаклей, премьеры которых состоялись в 2020-2021 годах. Это "В кольцах" и "Поле" в постановке художественного руководителя театра Марины Брусникиной, "Созвездия" Александра Алябьева, Lorem Ipsum кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и первые публичные показы "ЧПР" Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.

https://ria.ru/20210630/teatr-1739076023.html

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театр, новости культуры, марина брусникина, михаил дурненков , практика (театр), юрий квятковский , музей москвы