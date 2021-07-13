https://ria.ru/20210713/swinton-1741051569.html
Суинтон испытывает слуховые галлюцинации в ленте тайского режиссера
Суинтон испытывает слуховые галлюцинации в ленте тайского режиссера - РИА Новости, 13.07.2021
Суинтон испытывает слуховые галлюцинации в ленте тайского режиссера
Тильда Суинтон исполнила главную роль в новом фильме тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула "Память" ("Memoria"). Трейлер ленты уже появился в Сети,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:45
2021-07-13T12:45
2021-07-13T12:45
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Тильда Суинтон исполнила главную роль в новом фильме тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула "Память" ("Memoria"). Трейлер ленты уже появился в Сети, сообщает Collider.Героиня Суинтон — шотландка, испытывающая слуховые галлюцинации во время путешествия по Колумбии. В ролике показано, как она в лаборатории осматривает череп, которому около 6000 лет, а во лбу у него просверлено отверстие для того чтобы "выпустить злых духов". Судя по трейлеру, саундтреку в картине отдана одна из самых важных ролей. В ролике звучат тревожные металлические и машинные звуки, позволяющие понять, какая тональность была задана ленте. Вирасетакул называет фильм полуавтобиографичным — он тоже испытал слуховые галлюцинации, когда посещал Колумбию. Премьера ленты состоится на Каннском кинофестивале в этом году. Смотр уже начался. Он завершится 17 июля.Это не первая работа Вирасетакула, которая представлена в программе Канн. В 2010 его фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" был удостоен главной награды кинофестиваля.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, тильда суинтон, каннский кинофестиваль, колумбия
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Тильда Суинтон исполнила главную роль в новом фильме тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула "Память" ("Memoria"). Трейлер ленты уже появился в Сети, сообщает
Collider.
Героиня Суинтон — шотландка, испытывающая слуховые галлюцинации во время путешествия по Колумбии. В ролике показано, как она в лаборатории осматривает череп, которому около 6000 лет, а во лбу у него просверлено отверстие для того чтобы "выпустить злых духов".
Судя по трейлеру, саундтреку в картине отдана одна из самых важных ролей. В ролике звучат тревожные металлические и машинные звуки, позволяющие понять, какая тональность была задана ленте.
Вирасетакул называет фильм полуавтобиографичным — он тоже испытал слуховые галлюцинации, когда посещал Колумбию.
"Этот симптом неотделим от моего пребывания в Колумбии. И он сформировал персонажа, чей звуковой опыт синхронизируется с памятью страны", — говорит режиссер.
Премьера ленты состоится на Каннском кинофестивале в этом году. Смотр уже начался. Он завершится 17 июля.
Это не первая работа Вирасетакула, которая представлена в программе Канн. В 2010 его фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" был удостоен главной награды кинофестиваля.