https://ria.ru/20210713/sud-1741134018.html
Суд дал 4,5 года колонии калининградскому чиновнику за мошенничество
Суд дал 4,5 года колонии калининградскому чиновнику за мошенничество - РИА Новости, 13.07.2021
Суд дал 4,5 года колонии калининградскому чиновнику за мошенничество
Суд признал бывшего главу администрации Славского района Калининградской области виновным в мошенничестве и получении взятки и назначил ему наказание в виде 4,5 РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:10
2021-07-13T18:10
2021-07-13T18:10
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следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Суд признал бывшего главу администрации Славского района Калининградской области виновным в мошенничестве и получении взятки и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.Следствие и суд установили, что феврале 2018 года экс-глава Славского района Константин Панфилов ввел в заблуждение одного из местных предпринимателей и предложил ему за 400 тысяч рублей без одобрения совета депутатов и проведения аукциона приобрести металлический шпунт, который находился в муниципальной собственности. Кроме того, как установило следствие и суд, чиновник получил взятку 75 тысяч рублей, взамен обещал поспособствовать приобрести три земельных участка в поселке Мысовка Славского района по минимальной стоимости без проведения аукциона."Сегодня на основании собранных следователями регионального управления СКР доказательств Панфилову Славским районным судом назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 770 тысяч рублей. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения и получении должностным лицом взятки в значительном размере", - сказала Гацко.Она отметила, что в качестве дополнительного наказания после освобождения из мест лишения свободы осужденному три года запрещено занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления. Осужденный взят под стражу в зале суда.Приговор в законную силу не вступил, добавила представитель ведомства.
https://ria.ru/20210713/vzyatki-1741083967.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия
Суд дал 4,5 года колонии калининградскому чиновнику за мошенничество
Суд назначил 4,5 года колонии калининградскому чиновнику за мошенничество и взятку
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости.
Суд признал бывшего главу администрации Славского района Калининградской области
виновным в мошенничестве и получении взятки и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК
России Наталья Гацко.
Следствие и суд установили, что феврале 2018 года экс-глава Славского района Константин Панфилов ввел в заблуждение одного из местных предпринимателей и предложил ему за 400 тысяч рублей без одобрения совета депутатов и проведения аукциона приобрести металлический шпунт, который находился в муниципальной собственности. Кроме того, как установило следствие и суд, чиновник получил взятку 75 тысяч рублей, взамен обещал поспособствовать приобрести три земельных участка в поселке Мысовка Славского района по минимальной стоимости без проведения аукциона.
"Сегодня на основании собранных следователями регионального управления СКР доказательств Панфилову Славским районным судом назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 770 тысяч рублей. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения и получении должностным лицом взятки в значительном размере", - сказала Гацко.
Она отметила, что в качестве дополнительного наказания после освобождения из мест лишения свободы осужденному три года запрещено занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил, добавила представитель ведомства.