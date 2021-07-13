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Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино
Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино - РИА Новости, 13.07.2021
Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино
Колпинский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения 39-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в ноябре 2020 года. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:37
2021-07-13T18:40
россия
генеральная прокуратура рф
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Колпинский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения 39-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Там уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу. По данным следствия, 24 ноября 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир дома 73 по улице Пролетарской в Колпинском районе, незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, трое из которых были его детьми, а трое — детьми его жены от первого брака. Он угрожал убить их и долгое время отказывался отпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил заложников.Мужчине предъявили обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.
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россия, генеральная прокуратура рф, колпинский район, санкт-петербург, происшествия
Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино
16:37 13.07.2021 (обновлено: 18:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкДенис Бельтюков, удерживавший шестерых детей в заложниках в квартире, на заседании Колпинского районного суда Санкт-Петербурга
Денис Бельтюков, удерживавший шестерых детей в заложниках в квартире, на заседании Колпинского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга
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Суд в Петербурге дал 1,5 года колонии-поселения мужчине, захватившему шесть детей в Колпино

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Колпинский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения 39-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в ноябре 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Там уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.
По данным следствия, 24 ноября 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир дома 73 по улице Пролетарской в Колпинском районе, незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, трое из которых были его детьми, а трое — детьми его жены от первого брака. Он угрожал убить их и долгое время отказывался отпускать.
Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил заложников.
Мужчине предъявили обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.
Сотрудник скорой помощи несет одного из шестерых детей, освобожденных после захвата в городе Колпино Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Захвативший детей в заложники в Колпино объяснил свой поступок
 
РоссияГенеральная прокуратура РФКолпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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