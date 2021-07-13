https://ria.ru/20210713/sud-1741115981.html

Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино

Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино - РИА Новости, 13.07.2021

Суд дал полтора года колонии мужчине, захватившему шесть детей в Колпино

Колпинский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения 39-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в ноябре 2020 года. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:37

2021-07-13T16:37

2021-07-13T18:40

россия

генеральная прокуратура рф

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586410002_0:0:598:336_1920x0_80_0_0_2b0f1428ba016044a17657c9c199a063.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Колпинский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения 39-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Там уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу. По данным следствия, 24 ноября 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир дома 73 по улице Пролетарской в Колпинском районе, незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, трое из которых были его детьми, а трое — детьми его жены от первого брака. Он угрожал убить их и долгое время отказывался отпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил заложников.Мужчине предъявили обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586319401.html

россия

колпинский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, колпинский район, санкт-петербург, происшествия