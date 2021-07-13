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В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра - РИА Новости, 13.07.2021
В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
Суд в Якутске приговорил директора компании "Якутская ярмарка" Михаила Федорова к семи годам колонии за попытку подкупить министра ради выгодных контрактов,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:30
2021-07-13T15:30
россия
якутский городской суд
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил директора компании "Якутская ярмарка" Михаила Федорова к семи годам колонии за попытку подкупить министра ради выгодных контрактов, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.Коммерсанта задержали в 2019 году при попытке дать взятку в 200 тысяч рублей министру предпринимательства Якутии Ирине Высоких. По данным следствия, он предложил чиновнице за взятки "помогать" ему в получении госконтрактов, а также передать в ведение фирмы популярные туристические объекты, в том числе комплекс "Царство вечной мерзлоты" и турбазу "Дом рыбака".Саму Высоких допросили по этому делу в качестве свидетеля, она подтвердила факты встреч с Федоровым, его корыстные мотивы и заявила, что он хотел подкупить ее.По данным правоохранителей, речь шла об "откатах" в 10% от стоимости заключаемых госконтрактов и 7% от прибыли, приносимой туристическими объектами."Приговором Якутского городского суда от 13 июля Федоров признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - рассказала Дворецкая.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210703/khischenie-1739723655.html
https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html
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россия, якутский городской суд, якутск, происшествия
В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:30 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Суд приговорил директора "Якутской ярмарки" к семи годам колонии за попытку подкупить министра

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил директора компании "Якутская ярмарка" Михаила Федорова к семи годам колонии за попытку подкупить министра ради выгодных контрактов, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.
Коммерсанта задержали в 2019 году при попытке дать взятку в 200 тысяч рублей министру предпринимательства Якутии Ирине Высоких. По данным следствия, он предложил чиновнице за взятки "помогать" ему в получении госконтрактов, а также передать в ведение фирмы популярные туристические объекты, в том числе комплекс "Царство вечной мерзлоты" и турбазу "Дом рыбака".
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Саму Высоких допросили по этому делу в качестве свидетеля, она подтвердила факты встреч с Федоровым, его корыстные мотивы и заявила, что он хотел подкупить ее.
По данным правоохранителей, речь шла об "откатах" в 10% от стоимости заключаемых госконтрактов и 7% от прибыли, приносимой туристическими объектами.
"Приговором Якутского городского суда от 13 июля Федоров признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - рассказала Дворецкая.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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