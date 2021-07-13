https://ria.ru/20210713/sud-1741071408.html

Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом - РИА Новости, 13.07.2021

Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году в Чечне, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:11

2021-07-13T13:11

2021-07-13T13:11

россия

северный кавказ

вторая чеченская война (1999-2009)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году в Чечне, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.О задержании двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, братьев Идаловых, сообщала ФСБ РФ в конце ноября 2020 года."Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Они обвиняются в совершении преступлений... "участие в банде", "участие в вооруженном мятеже", "посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов"... уголовное дело в отношении братьев Идаловых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемые в сентябре 1999 года вступили в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. Отмечается, что 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной в Чечне члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.Подчеркивается, что силовики продолжают устанавливать всех участников банды, совершивших нападение. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.

https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/boeviki-1597224691.html

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северный кавказ

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россия, северный кавказ, вторая чеченская война (1999-2009), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия