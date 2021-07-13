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Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом
Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом - РИА Новости, 13.07.2021
Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году в Чечне, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:11
2021-07-13T13:11
россия
северный кавказ
вторая чеченская война (1999-2009)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году в Чечне, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.О задержании двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, братьев Идаловых, сообщала ФСБ РФ в конце ноября 2020 года."Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Они обвиняются в совершении преступлений... "участие в банде", "участие в вооруженном мятеже", "посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов"... уголовное дело в отношении братьев Идаловых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемые в сентябре 1999 года вступили в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. Отмечается, что 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной в Чечне члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.Подчеркивается, что силовики продолжают устанавливать всех участников банды, совершивших нападение. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html
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россия, северный кавказ, вторая чеченская война (1999-2009), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Еще двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом
13:11 13.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Будут судить еще двоих членов банды Басаева и Хаттаба, причастных к убийству российских военных

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году в Чечне, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
О задержании двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, братьев Идаловых, сообщала ФСБ РФ в конце ноября 2020 года.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Они обвиняются в совершении преступлений... "участие в банде", "участие в вооруженном мятеже", "посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов"... уголовное дело в отношении братьев Идаловых с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые в сентябре 1999 года вступили в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. Отмечается, что 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной в Чечне члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.
Подчеркивается, что силовики продолжают устанавливать всех участников банды, совершивших нападение. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.
Сотрудники ФСБ России во время задержания подозреваемых в нападении на Республику Дагестан в августе 1999 года - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:17Сказано в эфире
Вне срока давности. Эксперт о задержании боевиков Басаева и Хаттаба
 
РоссияСеверный КавказВторая чеченская война (1999-2009)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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