https://ria.ru/20210713/strategiya-1741094085.html

В Совбезе прокомментировали новую стратегию нацбезопасности

В Совбезе прокомментировали новую стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 13.07.2021

В Совбезе прокомментировали новую стратегию нацбезопасности

Россия допускает как симметричный, так и асимметричный ответы на недружественное вмешательство извне, новая редакция стратегии национальной безопасности РФ дает РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:52

2021-07-13T14:52

2021-07-13T14:52

россия

александр венедиктов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия допускает как симметричный, так и асимметричный ответы на недружественное вмешательство извне, новая редакция стратегии национальной безопасности РФ дает об этом четкий сигнал, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.По его словам, отдельное внимание в новой стратегии уделено задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне."Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - сказал Венедиктов."Это – четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну", - подчеркнул он.С учетом фактора пандемии особое внимание в документе уделено вопросам биологической безопасности и сотрудничества с зарубежными государствами в интересах снижения биологических рисков. Отдельный акцент сделан на борьбе с изменением климата, добавил Венедиктов.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.

https://ria.ru/20210703/strategiya-1739777664.html

https://ria.ru/20210703/strategiya-1739743752.html

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россия, александр венедиктов, владимир путин, безопасность