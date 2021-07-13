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Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович - РИА Новости, 13.07.2021

Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:41

2021-07-13T22:41

2021-07-13T23:40

александр стефанович

коронавирус covid-19

алла пугачева

общество

происшествия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин."Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр стефанович, коронавирус covid-19, алла пугачева, общество, происшествия