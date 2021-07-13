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Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович - РИА Новости, 13.07.2021
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:41
2021-07-13T23:40
александр стефанович
коронавирус covid-19
алла пугачева
общество
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин."Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.
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александр стефанович, коронавирус covid-19, алла пугачева, общество, происшествия
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
22:41 13.07.2021 (обновлено: 23:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, сценарист Александр Стефанович
Режиссер, сценарист Александр Стефанович - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн РИА Новости. Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин.
"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.
По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.
Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.
 
Александр СтефановичКоронавирус COVID-19Алла ПугачеваОбществоПроисшествия
 
 
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