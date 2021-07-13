https://ria.ru/20210713/stefanovich-1741162714.html
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович - РИА Новости, 13.07.2021
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:41
2021-07-13T22:41
2021-07-13T23:40
александр стефанович
коронавирус covid-19
алла пугачева
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995627_187:0:1213:577_1920x0_80_0_0_b6bc33168ea5678a664ce4c5bc57de67.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин."Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавируса.Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995627_269:0:1213:708_1920x0_80_0_0_56f7b125b3290ffbcd7cfede3ea4b2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр стефанович, коронавирус covid-19, алла пугачева, общество, происшествия
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
22:41 13.07.2021 (обновлено: 23:40 13.07.2021)
Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович