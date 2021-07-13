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Путин назвал статью про Украину честной
Путин назвал статью про Украину честной - РИА Новости, 13.07.2021
Путин назвал статью про Украину честной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах, с ней сложно спорить. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:37
2021-07-13T23:37
россия
владимир путин
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах, с ней сложно спорить.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Президент на следующий день дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Эти споры, они давние. Но спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин назвал статью про Украину честной
23:37 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал статью про Украину честной и основанной на исторических документах

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах, с ней сложно спорить.
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Президент на следующий день дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
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"Эти споры, они давние. Но спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.
 
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