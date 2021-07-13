https://ria.ru/20210713/statya-1741166825.html
Путин назвал статью про Украину честной
Путин назвал статью про Украину честной - РИА Новости, 13.07.2021
Путин назвал статью про Украину честной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах, с ней сложно спорить. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:37
2021-07-13T23:37
2021-07-13T23:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его статья про Украину - честная и основана на исторических документах, с ней сложно спорить.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Президент на следующий день дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Эти споры, они давние. Но спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.
https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин назвал статью про Украину честной
Путин назвал статью про Украину честной и основанной на исторических документах