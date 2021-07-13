Путин рассказал, зачем написал статью об Украине
22:18 13.07.2021 (обновлено: 07:23 14.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Владимир Путин объяснил, зачем решил написал статью об Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил, что ситуация требовала посмотреть внимательнее, в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями.
На следующий день после выхода материала Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания.
"Вообще почему у меня родилась такая идея? Ведь мы в своей обычной жизни мы занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала - статья - это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", - сообщил российский лидер.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять государственную политику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.