https://ria.ru/20210713/statya-1741161175.html

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине - РИА Новости, 14.07.2021

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил, что ситуация требовала посмотреть внимательнее, в каком мире мы живем и каковы... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-13T22:18

2021-07-13T22:18

2021-07-14T07:23

россия

владимир путин

в мире

евромайдан

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6db29344c32c04455bf036cdc3e5b14.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, отметил, что ситуация требовала посмотреть внимательнее, в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями.На следующий день после выхода материала Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания."Вообще почему у меня родилась такая идея? Ведь мы в своей обычной жизни мы занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала - статья - это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", - сообщил российский лидер.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять государственную политику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.

https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html

https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире, евромайдан, украина