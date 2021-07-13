https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html

У Зеленского нет контраргументов к статье Путина, считает Косачев

У Зеленского нет контраргументов к статье Путина, считает Косачев - РИА Новости, 13.07.2021

У Зеленского нет контраргументов к статье Путина, считает Косачев

То, что у украинского президента Владимира Зеленского не появилось возражений в ответ на статью российского президента Владимира Путина об Украине, говорит о... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T21:02

2021-07-13T21:02

2021-07-13T21:06

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. То, что у украинского президента Владимира Зеленского не появилось возражений в ответ на статью российского президента Владимира Путина об Украине, говорит о том, что у Киева нет контраргументации, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи."Я уверен, что Зеленский прочитал эту статью в числе первых", - сказал Косачев, выступая во вторник в эфире радиостанции Sputnik.По мнению политика, весьма характерно, что Зеленский не взялся сразу отвергать аргументацию, которая в этой статье приводится. "Это значит, что (у него) не нашлось контраргументации", - сказал сенатор.Косачев полагает, что в руководстве Украины пытались найти в статье российского лидера какие-то моменты, которые можно подвергнуть критике. "То, что это не произошло, подтверждает, что статья выписана идеально, и там не к чему придраться даже самым записным оппонентам России", - подчеркнул законодатель. Поэтому, по его мнению, и сам Зеленский заметил, что обозначенные вопросы в статье можно обсуждать.

https://ria.ru/20210713/statya-1741067066.html

https://ria.ru/20210712/krym-1740996448.html

россия

киев

украина

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россия, владимир зеленский, константин косачев, владимир путин, киев, украина, в мире