https://ria.ru/20210713/statya-1741067066.html

Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина

Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина - РИА Новости, 13.07.2021

Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина

Президент России Владимир Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени, заявил его... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:50

2021-07-13T12:50

2021-07-13T12:50

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740215146_0:13:2991:1695_1920x0_80_0_0_ea5528afdca1cd515200a4c5ca018f5d.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением."Это решение президента, и здесь мне нечего добавить к его решению", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему статья написана именно сейчас.

https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика