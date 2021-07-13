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Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина
Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина - РИА Новости, 13.07.2021
Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина
Президент России Владимир Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени, заявил его... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:50
2021-07-13T12:50
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением."Это решение президента, и здесь мне нечего добавить к его решению", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему статья написана именно сейчас.
https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика
Песков: написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина
12:50 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств
Президент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что написать статью об Украине именно сейчас было решением Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.
"Это решение президента, и здесь мне нечего добавить к его решению", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему статья написана именно сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаПолитика
 
 
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