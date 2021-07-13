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"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина - РИА Новости, 13.07.2021
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:04
2021-07-13T11:54
россия
владимир путин
белоруссия
украина
политика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную накануне статью Владимира Путина.По словам Шевченко, Киев должен вернуть себе субъективность и освободиться от "диктатуры Запада"."И Беларусь как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией", — уверен депутат.Он считает, что местные политики повернули Украину против россиян еще в 2004 году, причем не учитывали мнение населения. Однако других соседей у Украины не будет, поэтому необходимо менять политику в отношении России и Белоруссии, ведь это братские народы, добавил Шевченко.Cтатья "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась накануне на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он также напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
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россия, владимир путин, белоруссия, украина, политика
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
11:04 13.07.2021 (обновлено: 11:54 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Украинский депутат поддержал статью Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную накануне статью Владимира Путина.

"Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля <…> Есть и видение будущего", — написал политик в Telegram-канале.

По словам Шевченко, Киев должен вернуть себе субъективность и освободиться от "диктатуры Запада".
Беларусь как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией", — уверен депутат.
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Он считает, что местные политики повернули Украину против россиян еще в 2004 году, причем не учитывали мнение населения. Однако других соседей у Украины не будет, поэтому необходимо менять политику в отношении России и Белоруссии, ведь это братские народы, добавил Шевченко.

"Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми — тебя избравшими", — заключил он.

Cтатья "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась накануне на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он также напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
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