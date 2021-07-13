https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html

"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина

"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина - РИА Новости, 13.07.2021

"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:04

2021-07-13T11:04

2021-07-13T11:54

россия

владимир путин

белоруссия

украина

политика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную накануне статью Владимира Путина.По словам Шевченко, Киев должен вернуть себе субъективность и освободиться от "диктатуры Запада"."И Беларусь как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией", — уверен депутат.Он считает, что местные политики повернули Украину против россиян еще в 2004 году, причем не учитывали мнение населения. Однако других соседей у Украины не будет, поэтому необходимо менять политику в отношении России и Белоруссии, ведь это братские народы, добавил Шевченко.Cтатья "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась накануне на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он также напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

россия

белоруссия

украина

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россия, владимир путин, белоруссия, украина, политика