"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
11:04 13.07.2021 (обновлено: 11:54 13.07.2021)
Украинский депутат поддержал статью Путина
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Украину "проснуться от пьяного угара" и пойти на диалог с Россией. Так он прокомментировал опубликованную накануне статью Владимира Путина.
"Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля <…> Есть и видение будущего", — написал политик в Telegram-канале.
По словам Шевченко, Киев должен вернуть себе субъективность и освободиться от "диктатуры Запада".
"И Беларусь как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией", — уверен депутат.
Он считает, что местные политики повернули Украину против россиян еще в 2004 году, причем не учитывали мнение населения. Однако других соседей у Украины не будет, поэтому необходимо менять политику в отношении России и Белоруссии, ведь это братские народы, добавил Шевченко.
"Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми — тебя избравшими", — заключил он.
Cтатья "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась накануне на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что в 2014 году Запад напрямую вмешался в дела Украины, а ее государственную политику стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Он также напомнил, что киевские власти официально называют Россию "страной-агрессором", но при этом она входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.