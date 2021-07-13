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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210713/statui-1740962745.html
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" - РИА Новости, 13.07.2021
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
2021-07-13T12:00
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какая-то мистика
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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
audio/mpeg
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
audio/mpeg
О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

12:00 13.07.2021
 
Какая-то мистика
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
12:00
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Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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