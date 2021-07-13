https://ria.ru/20210713/statui-1740962745.html

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" - РИА Новости, 13.07.2021

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"

Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.

2021-07-13T12:00

2021-07-13T12:00

2021-07-13T12:00

какая-то мистика

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740962468_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d44dcce04019a5d5ac5361e42648cbb5.jpg

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”. audio/mpeg

Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”. audio/mpeg

О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст