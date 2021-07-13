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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции" - РИА Новости, 13.07.2021
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
2021-07-13T12:00
2021-07-13T12:00
2021-07-13T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
audio/mpeg
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.
audio/mpeg
О легендах вокруг знаменитых статуй на станции "Площадь революции" рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Легенды метро: магия скульптур на станции "Площадь революции"
Почему считается, что потереть нос бронзовой собаке на “Площадь революции” - на удачу, а одного из петухов - наоборот, лучше не трогать? Тайны известных статуй столичного метро (мимо которых некоторые москвичи проходят каждый день): как “матрос-сигнальщик” влюбил в себя британскую принцессу, и какое послание из прошлого оставил “студент с книгой”.