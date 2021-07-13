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Годовая инфляция в США в июне стала рекордной с 2008 года
Годовая инфляция в США в июне стала рекордной с 2008 года - РИА Новости, 13.07.2021
Годовая инфляция в США в июне стала рекордной с 2008 года
Потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:56
2021-07-13T16:56
цены на нефть
сша
доллар
инфляция
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости/Прайм. Потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года.Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% - в месячном.По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%, месячная - 0,6%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам июня в годовом исчислении составила 4,5%, а за месяц цены выросли на 0,9%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с ноября 1991 года.Цены на продовольствие в США в июне поднялись на 0,8% в месячном выражении, на энергоносители - на 1,5%. За год продукты питания подорожали на 2,4%, а энергоносители - на 24,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/inflyatsiya-1740552660.html
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цены на нефть, сша, доллар, инфляция, экономика
Годовая инфляция в США в июне стала рекордной с 2008 года
16:56 13.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости/Прайм. Потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 09:46В России
В России прогнозируют повышение инфляции
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% - в месячном.
По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%, месячная - 0,6%.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам июня в годовом исчислении составила 4,5%, а за месяц цены выросли на 0,9%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с ноября 1991 года.
Цены на продовольствие в США в июне поднялись на 0,8% в месячном выражении, на энергоносители - на 1,5%. За год продукты питания подорожали на 2,4%, а энергоносители - на 24,5%.
 
Цены на нефтьСШАДолларИнфляцияЭкономика
 
 
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