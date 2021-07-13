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Рябков рассказал о проблемах возвращения дипсобственности в США
Рябков рассказал о проблемах возвращения дипсобственности в США - РИА Новости, 13.07.2021
Рябков рассказал о проблемах возвращения дипсобственности в США
РФ направила более 470 нот США по вопросу возвращения российской дипсобственности, ответы по ним отрицательные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:21
2021-07-13T11:33
сергей рябков
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ направила более 470 нот США по вопросу возвращения российской дипсобственности, ответы по ним отрицательные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Увы, (подвижек) нет. Более 470 нот. Мы настаиваем на том, чтобы ее нам вернули без каких-либо условий. Эта собственность защищена дипломатическим иммунитетом. Более 470 официальных нот за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные. Мы не знаем, что там происходит на этих объектах", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210703/ssha-1739771409.html
https://ria.ru/20210713/uvazhenie-1741016004.html
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сергей рябков, в мире, россия, сша
Рябков рассказал о проблемах возвращения дипсобственности в США
11:21 13.07.2021 (обновлено: 11:33 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Рябков заявил, что Россия направила более 470 нот США по вопросу возвращения дипсобственности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ направила более 470 нот США по вопросу возвращения российской дипсобственности, ответы по ним отрицательные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Увы, (подвижек) нет. Более 470 нот. Мы настаиваем на том, чтобы ее нам вернули без каких-либо условий. Эта собственность защищена дипломатическим иммунитетом. Более 470 официальных нот за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные. Мы не знаем, что там происходит на этих объектах", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 22:03
США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
03:18
Антонов рассказал, что Россия требует от США
 
Сергей РябковВ миреРоссияСША
 
 
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