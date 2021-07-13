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МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 13.07.2021
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:05
2021-07-13T13:31
россия
сергей рябков
москва
афганистан
сша
в мире
политика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По словам дипломата, если бы Вашингтон действовал таким образом, это "изменило бы многое" в российско-американских отношениях. "Мы их предостерегаем от подобного рода шагов", — сказал Рябков, добавив, что Москва обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими государствами региона.Кроме того, у России налажены каналы диалога по этой теме и с США, рассказал Рябков."Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, так же как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел и госсекретаря", — заключил замминистра.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, сергей рябков, москва, афганистан, сша, в мире, политика
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
11:05 13.07.2021 (обновлено: 13:31 13.07.2021)
 
© REUTERS / U.S. Army/Sgt. Jeffery J. HarrisПогрузка военных автомобилей HUMV во время подготовки к выводу войск США из Афганистана в Кандагаре
Погрузка военных автомобилей HUMV во время подготовки к выводу войск США из Афганистана в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / U.S. Army/Sgt. Jeffery J. Harris

Замглавы МИД Рябков предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно", — отметил он.

По словам дипломата, если бы Вашингтон действовал таким образом, это "изменило бы многое" в российско-американских отношениях.
"Мы их предостерегаем от подобного рода шагов", — сказал Рябков, добавив, что Москва обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими государствами региона.
Кроме того, у России налажены каналы диалога по этой теме и с США, рассказал Рябков.
"Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, так же как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел и госсекретаря", — заключил замминистра.
В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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