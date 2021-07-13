https://ria.ru/20210713/ssha-1741045370.html

МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны

МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 13.07.2021

МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны

Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:05

2021-07-13T11:05

2021-07-13T13:31

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По словам дипломата, если бы Вашингтон действовал таким образом, это "изменило бы многое" в российско-американских отношениях. "Мы их предостерегаем от подобного рода шагов", — сказал Рябков, добавив, что Москва обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими государствами региона.Кроме того, у России налажены каналы диалога по этой теме и с США, рассказал Рябков."Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, так же как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел и госсекретаря", — заключил замминистра.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

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россия, сергей рябков, москва, афганистан, сша, в мире, политика