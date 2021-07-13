https://ria.ru/20210713/ssha-1741045370.html
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 13.07.2021
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:05
2021-07-13T11:05
2021-07-13T13:31
россия
сергей рябков
москва
афганистан
сша
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741056366_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_62cb4173b71fdd06a01e6cb248581d1d.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По словам дипломата, если бы Вашингтон действовал таким образом, это "изменило бы многое" в российско-американских отношениях. "Мы их предостерегаем от подобного рода шагов", — сказал Рябков, добавив, что Москва обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими государствами региона.Кроме того, у России налажены каналы диалога по этой теме и с США, рассказал Рябков."Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, так же как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел и госсекретаря", — заключил замминистра.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html
россия
москва
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741056366_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0998619b35f7a6cb1dd9e3c3232a3d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, москва, афганистан, сша, в мире, политика
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
11:05 13.07.2021 (обновлено: 13:31 13.07.2021)
Замглавы МИД Рябков предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Перемещение американских войск из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России
, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
в интервью журналу "Международная жизнь
".
"Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно", — отметил он.
По словам дипломата, если бы Вашингтон действовал таким образом, это "изменило бы многое" в российско-американских отношениях.
"Мы их предостерегаем от подобного рода шагов", — сказал Рябков, добавив, что Москва обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими государствами региона.
Кроме того, у России налажены каналы диалога по этой теме и с США, рассказал Рябков.
"Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, так же как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел и госсекретаря", — заключил замминистра.
В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.