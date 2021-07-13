https://ria.ru/20210713/srok-1741104874.html

Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии

Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии - РИА Новости, 13.07.2021

Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии

Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:45

2021-07-13T15:45

2021-07-13T15:56

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости адвокат Оксана Михалкина.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам. Он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребёнка).Юрист отметила, что подозреваемого могут проверить на вменяемость. "В случае если на момент этих событий он был невменяемым, то его освободят от уголовной ответственности и поместят в соответствующее лечебное учреждение", - добавила Михалкина.В региональном ГУМВД также сообщали, что у супруги этого мужчины свежие следы побоев – по предварительной информации, несколько дней назад она обращалась в полицию.

иркутск

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Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан. 2021-07-13T15:45 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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