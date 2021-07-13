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Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии
Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии - РИА Новости, 13.07.2021
Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии
Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:45
2021-07-13T15:56
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости адвокат Оксана Михалкина.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам. Он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребёнка).Юрист отметила, что подозреваемого могут проверить на вменяемость. "В случае если на момент этих событий он был невменяемым, то его освободят от уголовной ответственности и поместят в соответствующее лечебное учреждение", - добавила Михалкина.В региональном ГУМВД также сообщали, что у супруги этого мужчины свежие следы побоев – по предварительной информации, несколько дней назад она обращалась в полицию.
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Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске
Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан.
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видео, иркутск, происшествия
Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости адвокат Оксана Михалкина.
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Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии
15:45 13.07.2021 (обновлено: 15:56 13.07.2021)
 

Юрист уточнила, что мужчине, угрожавшему выбросить ребенка с балкона, грозит до 10 лет колонии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителю Иркутска, который стоял на краю балкона многоэтажки и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, грозит до 10 лет лишения свободы, пояснила РИА Новости адвокат Оксана Михалкина.
Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам. Он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребёнка).
"Поскольку речь идет о подготовке к совершению преступления, то дать максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК РФ, суд не сможет. Часть первая статьи 30 УК РФ предусматривает, что суд не сможет назначить наказание, превышающее половину максимального срока. Таким образом, ему грозит 10 лет лишения свободы", - сказала Михалкина.
Юрист отметила, что подозреваемого могут проверить на вменяемость. "В случае если на момент этих событий он был невменяемым, то его освободят от уголовной ответственности и поместят в соответствующее лечебное учреждение", - добавила Михалкина.
В региональном ГУМВД также сообщали, что у супруги этого мужчины свежие следы побоев – по предварительной информации, несколько дней назад она обращалась в полицию.
 
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