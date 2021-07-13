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Лукашенко пошутил о погоде в России
Лукашенко пошутил о погоде в России - РИА Новости, 13.07.2021
Лукашенко пошутил о погоде в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший с визитом в Россию, сравнил погоду в Санкт-Петербурге и Минске, передает телеканал RT. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:02
2021-07-13T12:02
2021-07-13T12:41
россия
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владимир путин
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политика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший с визитом в Россию, сравнил погоду в Санкт-Петербурге и Минске, передает телеканал RT.По его словам, в Петербурге "еще терпимо".В последние дни на европейской части территории России стоит аномальная жара. В Москве и Санкт-Петербурге температура днем поднимается выше 30 градусов, а на Кубани синоптики прогнозируют до плюс 39.Сегодня в Санкт-Петербурге, по данным Гидрометцентра, плюс 32, а в Минске — плюс 34.Путин и Лукашенко проведут в Петербурге рабочую встречу. Сообщалось, что они намерены обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/zhara-1740968636.html
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"У вас еще терпимо, у нас невыносимо" – Лукашенко о жаре по прилете в Петербург
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Петербурге могут обсудить вопросы углубления экономического сотрудничества и безопасности.
2021-07-13T12:02
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, санкт-петербург, политика