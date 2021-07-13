https://ria.ru/20210713/sputnik-1741143793.html

РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком

РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком - РИА Новости, 14.07.2021

РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали недостоверной статью агентства Reuters о проблемах, которые якобы возникли при регистрации вакцины "Спутник... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-13T19:04

2021-07-13T19:04

2021-07-14T02:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали недостоверной статью агентства Reuters о проблемах, которые якобы возникли при регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом говорится в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что разработчики первой российской вакцины против COVID-19 неоднократно не предоставляли информацию, необходимую для одобрения препарата."Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", — отмечается в сообщении РФПИ.Там также добавили, что в статье агентства есть грубейшие ошибки, а представленные в материале данные вводят читателей в заблуждение касательно российского препарата, его характеристик, а также взаимодействия разработчиков со специалистами EMA. В публикации РФПИ отмечают, что фонд предупредил редакцию Reuters об этом еще до публикации."РФПИ продолжает тесное взаимодействие с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата", — отметил представитель РФПИ.При этом по результатам инспекции EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования "Спутника V", подчеркнули в фонде. Там также выразили надежду, что регистрация российской вакцины со стороны EMA может состояться в ближайшие месяцы.В РФПИ сообщили об обращении в парижский офис Reuters "с просьбой исправить многочисленные некорректные факты в статье", а также "провести внутреннее расследование" и "принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию"..Российская вакцина с четвертого марта находится на процедуре постепенной экспертизы в EMA. Ранее в европейском регуляторе выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в ЕМА смогут озвучить график оценки препарата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/sputnik-1741138412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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