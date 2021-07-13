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РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком
РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком - РИА Новости, 14.07.2021
РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали недостоверной статью агентства Reuters о проблемах, которые якобы возникли при регистрации вакцины "Спутник... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T19:04
2021-07-14T02:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали недостоверной статью агентства Reuters о проблемах, которые якобы возникли при регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом говорится в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что разработчики первой российской вакцины против COVID-19 неоднократно не предоставляли информацию, необходимую для одобрения препарата."Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", — отмечается в сообщении РФПИ.Там также добавили, что в статье агентства есть грубейшие ошибки, а представленные в материале данные вводят читателей в заблуждение касательно российского препарата, его характеристик, а также взаимодействия разработчиков со специалистами EMA. В публикации РФПИ отмечают, что фонд предупредил редакцию Reuters об этом еще до публикации."РФПИ продолжает тесное взаимодействие с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата", — отметил представитель РФПИ.При этом по результатам инспекции EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования "Спутника V", подчеркнули в фонде. Там также выразили надежду, что регистрация российской вакцины со стороны EMA может состояться в ближайшие месяцы.В РФПИ сообщили об обращении в парижский офис Reuters "с просьбой исправить многочисленные некорректные факты в статье", а также "провести внутреннее расследование" и "принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию"..Российская вакцина с четвертого марта находится на процедуре постепенной экспертизы в EMA. Ранее в европейском регуляторе выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в ЕМА смогут озвучить график оценки препарата.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире
РФПИ назвал статью о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕС фейком
19:04 13.07.2021 (обновлено: 02:43 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Представитель РФПИ назвал статью Reuters о проблемах при регистрации "Спутника V" в ЕC фейком

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали недостоверной статью агентства Reuters о проблемах, которые якобы возникли при регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом говорится в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что разработчики первой российской вакцины против COVID-19 неоднократно не предоставляли информацию, необходимую для одобрения препарата.
"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", — отмечается в сообщении РФПИ.
Там также добавили, что в статье агентства есть грубейшие ошибки, а представленные в материале данные вводят читателей в заблуждение касательно российского препарата, его характеристик, а также взаимодействия разработчиков со специалистами EMA. В публикации РФПИ отмечают, что фонд предупредил редакцию Reuters об этом еще до публикации.
"РФПИ продолжает тесное взаимодействие с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата", — отметил представитель РФПИ.
При этом по результатам инспекции EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования "Спутника V", подчеркнули в фонде. Там также выразили надежду, что регистрация российской вакцины со стороны EMA может состояться в ближайшие месяцы.
В РФПИ сообщили об обращении в парижский офис Reuters "с просьбой исправить многочисленные некорректные факты в статье", а также "провести внутреннее расследование" и "принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию"..
Российская вакцина с четвертого марта находится на процедуре постепенной экспертизы в EMA. Ранее в европейском регуляторе выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в ЕМА смогут озвучить график оценки препарата.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ мире
 
 
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