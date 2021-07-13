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Распространение коронавируса
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В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"
В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 13.07.2021
В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:16
2021-07-13T19:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по вакцине против коронавируса "Спутник V".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса по оцениванию европейской стороной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщило, что разработчики препарата неоднократно не предоставляли данные, необходимые для одобрения лекарственного средства."Эти сообщения абсолютно неточны, и мы увидели, что "Спутник" подвергается нападкам &lt;...&gt; Мы наблюдали эти кампании против "Спутника" даже до того, как он был зарегистрирован", — сказал Дмитриев в эфире CNBC TV18.Глава РФПИ также отметил, что результаты должны быть основаны на официальном сообщении регулятора. Он также добавил, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" от ЕМА осенью.Ранее он на брифинге в рамках ПМЭФ заявлял, что ЕМА в ходе исследования "Спутника V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
https://ria.ru/20210712/sputnik-1740953147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740374508.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, в мире
В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"
18:16 13.07.2021 (обновлено: 19:19 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глава РФПИ заявил, что сообщения о недостаточности данных для ЕМА о "Спутник V" неточны

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по вакцине против коронавируса "Спутник V".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса по оцениванию европейской стороной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщило, что разработчики препарата неоднократно не предоставляли данные, необходимые для одобрения лекарственного средства.
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"Эти сообщения абсолютно неточны, и мы увидели, что "Спутник" подвергается нападкам <...> Мы наблюдали эти кампании против "Спутника" даже до того, как он был зарегистрирован", — сказал Дмитриев в эфире CNBC TV18.
Глава РФПИ также отметил, что результаты должны быть основаны на официальном сообщении регулятора. Он также добавил, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" от ЕМА осенью.
Ранее он на брифинге в рамках ПМЭФ заявлял, что ЕМА в ходе исследования "Спутника V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВ мире
 
 
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