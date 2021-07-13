https://ria.ru/20210713/sputnik-1741135250.html

В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"

В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 13.07.2021

В РФПИ заявили о нападках на вакцину "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:16

2021-07-13T18:16

2021-07-13T19:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по вакцине против коронавируса "Спутник V".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса по оцениванию европейской стороной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщило, что разработчики препарата неоднократно не предоставляли данные, необходимые для одобрения лекарственного средства."Эти сообщения абсолютно неточны, и мы увидели, что "Спутник" подвергается нападкам <...> Мы наблюдали эти кампании против "Спутника" даже до того, как он был зарегистрирован", — сказал Дмитриев в эфире CNBC TV18.Глава РФПИ также отметил, что результаты должны быть основаны на официальном сообщении регулятора. Он также добавил, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" от ЕМА осенью.Ранее он на брифинге в рамках ПМЭФ заявлял, что ЕМА в ходе исследования "Спутника V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

https://ria.ru/20210712/sputnik-1740953147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740374508.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, в мире