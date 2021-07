https://ria.ru/20210713/sputnik-1741114951.html

В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии

В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии

2021-07-13T16:32

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Часть произведенного в Индии "Спутника V" может в будущем поставляться на экспорт в страны, которые уже зарегистрировали российскую вакцину, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы работаем над тем, чтобы производство "Спутника V" в Индии прежде всего распространялось на индийских потребителей, но при этом мы ожидаем, что и с самого начала и по прошествии некоторого времени часть произведенных в Индии вакцин будет экспортироваться более чем в 60 стран по всему миру, которые уже зарегистрировали вакцину "Спутник V", - сказал глава РФПИ на брифинге во вторник.Сейчас РФПИ, по словам Дмитриева, ведет переговоры с индийским правительством о возможности экспорта вакцины из Индии в другие страны.РФПИ во вторник объявил о начале сотрудничества с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ожидается, что первая партия будет выпущена уже в сентябре."Мы сможем произвести по меньшей мере 300 миллионов доз вакцины в год, и вне всякого сомнения именно этот производитель (Serum Institute of India - ред.) сделает очень серьезный вклад в производство вакцины "Спутник V", в то, чтобы покрыть спрос на вакцину внутри страны, внутри Индии и за ее пределами", - добавил Дмитриев.Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Serum Institute of India, Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

