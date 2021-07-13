Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/sputnik-1741061731.html
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью - РИА Новости, 13.07.2021
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:23
2021-07-13T15:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741095700_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_585d41782210ec39eece976bf33c7f54.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V"."Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА &lt;...&gt;. Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире канала CNBC India."Спутник V" уже зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых государств, в частности Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии и Мексики, демонстрируют, что это одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.В ЕМА документы подали в начале марта, сейчас идет процедура постепенной экспертизы. В июне появилась информация, что следующий этап откладывается из-за несоблюдения российской стороной сроков предоставления необходимой информации. В РФПИ заявили, что это не соответствует действительности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев об эффективности "Спутника V"
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V".
2021-07-13T12:23
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741095700_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_48273207d268a17a3ae9da05b6b181a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
12:23 13.07.2021 (обновлено: 15:06 13.07.2021)
 

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия ожидает от ЕМА одобрения вакцины "Спутник V" осенью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V".
"Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА <...>. Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире канала CNBC India.
"Спутник V" уже зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых государств, в частности Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии и Мексики, демонстрируют, что это одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
В ЕМА документы подали в начале марта, сейчас идет процедура постепенной экспертизы. В июне появилась информация, что следующий этап откладывается из-за несоблюдения российской стороной сроков предоставления необходимой информации. В РФПИ заявили, что это не соответствует действительности.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
Лента новостейМолния