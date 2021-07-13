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РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью - РИА Новости, 13.07.2021
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:23
2021-07-13T12:23
2021-07-13T15:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V"."Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА <...>. Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире канала CNBC India."Спутник V" уже зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов некоторых государств, в частности Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии и Мексики, демонстрируют, что это одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.В ЕМА документы подали в начале марта, сейчас идет процедура постепенной экспертизы. В июне появилась информация, что следующий этап откладывается из-за несоблюдения российской стороной сроков предоставления необходимой информации. В РФПИ заявили, что это не соответствует действительности.
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев об эффективности "Спутника V"
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V".
2021-07-13T12:23
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире
РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит "Спутник V" осенью
12:23 13.07.2021 (обновлено: 15:06 13.07.2021)
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия ожидает от ЕМА одобрения вакцины "Спутник V" осенью