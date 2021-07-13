https://ria.ru/20210713/sputnik-1741059771.html

РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью

РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью - РИА Новости, 13.07.2021

РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью

РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:11

2021-07-13T12:11

2021-07-13T15:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

воз

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них", - добавил он.Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

https://ria.ru/20210712/sputnik-1740953147.html

аргентина

бахрейн

венгрия

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев об эффективности "Спутника V" В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение "Спутника V". 2021-07-13T12:11 true PT0M52S

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