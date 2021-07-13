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РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью
РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью - РИА Новости, 13.07.2021
РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью
РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:11
2021-07-13T15:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
воз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них", - добавил он.Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев об эффективности "Спутника V"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, воз, бахрейн, венгрия, общество
РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ осенью
12:11 13.07.2021 (обновлено: 15:06 13.07.2021)
 

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ожидает получение одобрения "Спутника V" от ВОЗ осенью

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФПИ ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала India Today.

"Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них", - добавил он.
Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 16:30Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаВОЗБахрейнВенгрияОбщество
 
 
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