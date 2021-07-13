https://ria.ru/20210713/spasatel-1741023938.html

В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ

В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2021

В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ

Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:42

2021-07-13T08:42

2021-07-13T12:17

крит (остров)

греция

в мире

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АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости. Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Сам спасатель сказал телеканалу, что был так удивлен, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?"Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.

https://ria.ru/20201117/posol-1584929611.html

крит (остров)

греция

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2021

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крит (остров), греция, в мире