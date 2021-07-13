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В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ
В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2021
В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ
Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:42
2021-07-13T12:17
крит (остров)
греция
в мире
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АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости. Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT.Сам спасатель сказал телеканалу, что был так удивлен, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?"Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.
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крит (остров), греция, в мире
В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ
08:42 13.07.2021 (обновлено: 12:17 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкШторм на побережье Средиземного моря
Шторм на побережье Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СМИ: спасатель на Крите второй раз спас одну и ту же тонувшую россиянку

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АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости. Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. Семидесятипятилетняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году", — сообщает телеканал.

Сам спасатель сказал телеканалу, что был так удивлен, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?"
Он в шутку назвал россиянку своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей.
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