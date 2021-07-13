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ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым - РИА Новости, 13.07.2021
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:45
2021-07-13T16:48
россия
женщины
мужчины
европейский суд по правам человека
европа
семья
общество
в мире
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ЕСПЧ потребовал узаконить однополые браки в России
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.Соответствующий релиз появился на сайте суда.В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Суд &lt;...&gt; прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — отмечается в документе. Отмечается, что в таких случаях суд советует выбрать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста".Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
https://ria.ru/20210629/frantsiya-1738964356.html
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россия, женщины, мужчины, европейский суд по правам человека, европа, семья, общество, в мире
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
16:45 13.07.2021 (обновлено: 16:48 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной
Отдыхающие на набережной - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.
Соответствующий релиз появился на сайте суда.
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В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
"Суд <...> прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — отмечается в документе.
Отмечается, что в таких случаях суд советует выбрать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста".
Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
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