https://ria.ru/20210713/soyuzy-1741118662.html
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым - РИА Новости, 13.07.2021
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:45
2021-07-13T16:45
2021-07-13T16:48
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европейский суд по правам человека
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ЕСПЧ потребовал узаконить однополые браки в России
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.Соответствующий релиз появился на сайте суда.В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Суд <...> прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — отмечается в документе. Отмечается, что в таких случаях суд советует выбрать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста".Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
https://ria.ru/20210629/frantsiya-1738964356.html
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россия, женщины, мужчины, европейский суд по правам человека, европа, семья, общество, в мире
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
16:45 13.07.2021 (обновлено: 16:48 13.07.2021)
ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека
назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.
Соответствующий релиз
появился на сайте суда.
В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
"Суд <...> прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — отмечается в документе.
Отмечается, что в таких случаях суд советует выбрать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста".
Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.