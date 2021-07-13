Советник главы России по климату озвучил ожидания от встречи с Керри
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев
Советник главы России Эдельгериев ожидает от встречи с Джоном Керри плодотворного диалога
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев ожидает от встречи с американским коллегой Джоном Керри плодотворного диалога, поскольку вопрос климата являются одними из немногих, по которым Россия и США могут продуктивно сотрудничать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Эдельгериева.
Переговоры пройдут в закрытом режиме в администрации президента РФ 13 июля. Как пояснили в пресс-службе, встреча со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри является продолжением интенсивных контактов с зарубежными партнерами, включая недавние встречи с Назначенным председателем 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алоком Шармой, исполнительным секретарем РКИК ООН Патрисией Эспинозой и представительницей Еврокомиссии Кларой де ла Торре.
"Ожидаю плодотворной встречи и дальнейшей выработки рабочих отношений с Джоном Керри. Вопросы климата являются одними из немногих, по которым Россия и США могут продуктивно сотрудничать, и я надеюсь, что климатический трек останется вне политики. От того, каким образом Россия и США, будучи одними из крупнейших эмитентов парниковых газов, выстроят дальнейшее климатическое сотрудничество будет зависеть судьба всей планеты", - приводятся в сообщении слова Эдельгериева.
Согласно документу, советник президента РФ считает необходимым проведение заседания специальных представителей глав государств по климату в рамках российского председательства в Арктическом совете, поскольку этот регион особенно уязвим перед лицом изменения климата.
Как уточнил советник, Россия и США обладают схожими позициями по роли лесов в изменении климата, а также учете этой роли, по АЭС, как способе снижения выбросов парниковых газов.
В пресс-службе напомнили, что Россия активно вовлечена в международный климатический процесс и вносит достойный вклад в противодействие глобальным изменениям климата. Президент РФ объявил о новых амбициозных целях, в том числе о сокращении объема накопленной чистой эмиссии парниковых газов к 2050 году до показателей ниже показателей Евросоюза.