https://ria.ru/20210713/sovetnik-1741011802.html

Советник главы России по климату озвучил ожидания от встречи с Керри

Советник главы России по климату озвучил ожидания от встречи с Керри - РИА Новости, 13.07.2021

Советник главы России по климату озвучил ожидания от встречи с Керри

Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев ожидает от встречи с американским коллегой Джоном Керри плодотворного диалога, поскольку вопрос климата... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T00:32

2021-07-13T00:32

2021-07-13T00:32

руслан эдельгериев

россия

джон керри

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев ожидает от встречи с американским коллегой Джоном Керри плодотворного диалога, поскольку вопрос климата являются одними из немногих, по которым Россия и США могут продуктивно сотрудничать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Эдельгериева.Переговоры пройдут в закрытом режиме в администрации президента РФ 13 июля. Как пояснили в пресс-службе, встреча со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри является продолжением интенсивных контактов с зарубежными партнерами, включая недавние встречи с Назначенным председателем 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алоком Шармой, исполнительным секретарем РКИК ООН Патрисией Эспинозой и представительницей Еврокомиссии Кларой де ла Торре.Согласно документу, советник президента РФ считает необходимым проведение заседания специальных представителей глав государств по климату в рамках российского председательства в Арктическом совете, поскольку этот регион особенно уязвим перед лицом изменения климата.Как уточнил советник, Россия и США обладают схожими позициями по роли лесов в изменении климата, а также учете этой роли, по АЭС, как способе снижения выбросов парниковых газов.В пресс-службе напомнили, что Россия активно вовлечена в международный климатический процесс и вносит достойный вклад в противодействие глобальным изменениям климата. Президент РФ объявил о новых амбициозных целях, в том числе о сокращении объема накопленной чистой эмиссии парниковых газов к 2050 году до показателей ниже показателей Евросоюза.

https://ria.ru/20210712/kerri-1740975477.html

https://ria.ru/20210708/vstrecha-1740515880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан эдельгериев, россия, джон керри, сша, в мире