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В Госдуме заявили, что Украина хочет "заболтать" тему Минских соглашений
В Госдуме заявили, что Украина хочет "заболтать" тему Минских соглашений - РИА Новости, 13.07.2021
В Госдуме заявили, что Украина хочет "заболтать" тему Минских соглашений
Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке" не имеет смысла, поскольку проект почти завершен, своими... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:06
2021-07-13T15:06
минские соглашения
северный поток — 2
донецкая народная республика
госдума рф
сергей железняк
владимир зеленский
ангела меркель
вашингтон (город)
украина
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке" не имеет смысла, поскольку проект почти завершен, своими инициативами Киев любыми способами пытается "заболтать" тему Минских соглашений, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки"."Обсуждать вопросы, касающиеся проекта "Северный поток-2", которые президент Украины внезапно предложил рассматривать в "нормандском" формате, уже не имеет никакого смысла. Проект находится на завершающей стадии строительства, о чем говорят и в Германии. А намеки господина Зеленского по поводу возможных проблем с энергообеспечением территорий ДНР и ЛНР выглядят обыкновенным шантажом", - заявил Железняк.Политик подчеркнул, что Киев любыми способами пытается "заболтать тему Минских соглашений, выдумывая все новые предлоги, чтобы не выполнять своих обязательств"."Энергетическая безопасность, которая заложена в основу проекта "Северный поток 2", является жизненно необходимой для граждан Европы. Только очень недальновидные и несамостоятельные западные политиканы способны в угоду чужой прихоти и в ущерб интересам собственных граждан отказаться от надежного партнерства с Россией", - продолжил Железняк.По его словам, руководство Украины уже давно относится к жителям Донбасса как к врагам, открыто называя мирное население террористами и сепаратистами."Помимо незавершенной войны, сохранения постоянной напряженности на линии соприкосновения, Киев неоднократно устраивал различные блокады Донбасса, пытаясь уничтожить ДНР и ЛНР, лишая доступа к ресурсам. Теперь киевские власти решили угрожать прекращением подачи газа на Донбасс из-за запуска "Северного потока 2", пытаясь тем самым повесить ответственность за энергообеспечение региона на Россию", - продолжил он.Очевидно, что таким образом Зеленский также просит очередные санкции против нашей страны у Запада, чтобы "попытаться помешать реализации российско-европейского сотрудничества в угоду Вашингтону и Брюсселю", также сообщил политик.
https://ria.ru/20210712/tselostnost-1740965786.html
https://ria.ru/20210617/spekulyatsiya-1737438127.html
донецкая народная республика
вашингтон (город)
украина
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минские соглашения, северный поток — 2, донецкая народная республика, госдума рф, сергей железняк, владимир зеленский, ангела меркель, вашингтон (город), украина, в мире
В Госдуме заявили, что Украина хочет "заболтать" тему Минских соглашений
15:06 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Железняк заявил, что Украина хочет "заболтать" тему Минских соглашений

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке" не имеет смысла, поскольку проект почти завершен, своими инициативами Киев любыми способами пытается "заболтать" тему Минских соглашений, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Обсуждать вопросы, касающиеся проекта "Северный поток-2", которые президент Украины внезапно предложил рассматривать в "нормандском" формате, уже не имеет никакого смысла. Проект находится на завершающей стадии строительства, о чем говорят и в Германии. А намеки господина Зеленского по поводу возможных проблем с энергообеспечением территорий ДНР и ЛНР выглядят обыкновенным шантажом", - заявил Железняк.
Политик подчеркнул, что Киев любыми способами пытается "заболтать тему Минских соглашений, выдумывая все новые предлоги, чтобы не выполнять своих обязательств".
"Энергетическая безопасность, которая заложена в основу проекта "Северный поток 2", является жизненно необходимой для граждан Европы. Только очень недальновидные и несамостоятельные западные политиканы способны в угоду чужой прихоти и в ущерб интересам собственных граждан отказаться от надежного партнерства с Россией", - продолжил Железняк.
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Путин рассказал о важности Минских соглашений
По его словам, руководство Украины уже давно относится к жителям Донбасса как к врагам, открыто называя мирное население террористами и сепаратистами.
"Помимо незавершенной войны, сохранения постоянной напряженности на линии соприкосновения, Киев неоднократно устраивал различные блокады Донбасса, пытаясь уничтожить ДНР и ЛНР, лишая доступа к ресурсам. Теперь киевские власти решили угрожать прекращением подачи газа на Донбасс из-за запуска "Северного потока 2", пытаясь тем самым повесить ответственность за энергообеспечение региона на Россию", - продолжил он.
Очевидно, что таким образом Зеленский также просит очередные санкции против нашей страны у Запада, чтобы "попытаться помешать реализации российско-европейского сотрудничества в угоду Вашингтону и Брюсселю", также сообщил политик.
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Минские соглашенияСеверный поток — 2Донецкая Народная РеспубликаГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВашингтон (город)УкраинаВ мире
 
 
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