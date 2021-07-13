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В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП - РИА Новости, 13.07.2021
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:03
2021-07-13T14:42
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения региона."Бригада скорой медицинской помощи после проведения КТ-исследования везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов. В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы", - говорится в сообщении.Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались.Пациенты "скорой" доставлены в городскую больницу №8 Челябинска, уточняет министерство.
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РИА Новости
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Кадры ДТП в Челябинске: легковушка въехала в машину скорой помощи
В Челябинске Volkswagen врезался в скорую, которая везла двух пациентов на госпитализацию на коронавирусную базу. Скорая опрокинулась, у нескольких человек ушибы.
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челябинск, челябинская область, происшествия
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
13:03 13.07.2021 (обновлено: 14:42 13.07.2021)
 

Машина скорой, везшая пациентов с COVID-19, столкнулась с иномаркой в Челябинской области

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения региона.
"Бригада скорой медицинской помощи после проведения КТ-исследования везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов. В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы", - говорится в сообщении.
Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались.
Пациенты "скорой" доставлены в городскую больницу №8 Челябинска, уточняет министерство.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 15:56
В Москве перевернулась машина скорой помощи
 
ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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