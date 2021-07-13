https://ria.ru/20210713/skoraya-1741070213.html

В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП

В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП - РИА Новости, 13.07.2021

В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП

Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:03

2021-07-13T13:03

2021-07-13T14:42

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения региона."Бригада скорой медицинской помощи после проведения КТ-исследования везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов. В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы", - говорится в сообщении.Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались.Пациенты "скорой" доставлены в городскую больницу №8 Челябинска, уточняет министерство.

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Кадры ДТП в Челябинске: легковушка въехала в машину скорой помощи В Челябинске Volkswagen врезался в скорую, которая везла двух пациентов на госпитализацию на коронавирусную базу. Скорая опрокинулась, у нескольких человек ушибы. 2021-07-13T13:03 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, челябинская область, происшествия