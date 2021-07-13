https://ria.ru/20210713/skoraya-1741070213.html
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП - РИА Новости, 13.07.2021
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:03
2021-07-13T13:03
2021-07-13T14:42
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741090301_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d2f26e53b721c36006ff56a9554c33d4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной Volkswagen в Челябинской области, пострадавшие получили ушибы, сообщает во вторник министерство здравоохранения региона."Бригада скорой медицинской помощи после проведения КТ-исследования везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов. В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы", - говорится в сообщении.Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались.Пациенты "скорой" доставлены в городскую больницу №8 Челябинска, уточняет министерство.
https://ria.ru/20210710/dtp-1740737181.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741090301_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a5af98ffd91e4f62de4a7028d498a969.jpg
Кадры ДТП в Челябинске: легковушка въехала в машину скорой помощи
В Челябинске Volkswagen врезался в скорую, которая везла двух пациентов на госпитализацию на коронавирусную базу. Скорая опрокинулась, у нескольких человек ушибы.
2021-07-13T13:03
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, происшествия
В Челябинской области скорая, везшая пациентов с COVID-19, попала в ДТП
13:03 13.07.2021 (обновлено: 14:42 13.07.2021)
Машина скорой, везшая пациентов с COVID-19, столкнулась с иномаркой в Челябинской области